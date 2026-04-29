Święto Pracy w 2026 roku wypada w piątek, co stwarza dylemat dla katolików w kwestii postu.

Biskupi diecezjalni mogą udzielić dyspensy, zwalniającej z obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

W tych diecezjach dyspensa już obowiązuje. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać?

Majówkowy grill w piątek a przepisy kościelne

Rozpoczęcie sezonu grillowego w Święto Pracy to dla wielu Polaków absolutny obowiązek i stały punkt długiego weekendu. Problem pojawia się, gdy 1 maja wypada w piątek. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, w każdy piątek roku katolików w Polsce obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątkiem są jedynie dni, w które przypada uroczystość liturgiczna, a Święto Pracy – choć jest dniem wolnym od pracy i świętem państwowym – taką uroczystością w Kościele nie jest.

Czy to oznacza, że musisz całkowicie zrezygnować z ulubionych potraw w ten wyjątkowy dzień? Niekoniecznie. Biskupi diecezjalni doskonale zdają sobie sprawę z kulturowego znaczenia "majówki". Z tego powodu mają prawo wydać specjalny dekret, czyli dyspensę. Zdejmuje ona z wiernych obowiązek poszczenia, pozwalając na spokojne biesiadowanie w gronie rodziny i znajomych bez wyrzutów sumienia.

W tych diecezjach ogłoszono już zwolnienie z postu

Decyzja o zniesieniu piątkowego postu nie jest podejmowana odgórnie dla całego kraju. Jest to prerogatywa, którą każdy biskup ordynariusz realizuje indywidualnie w swojej diecezji. Jeśli interesuje cię dyspensa 1 maja 2026 roku, musisz sprawdzić komunikaty lokalnej kurii. Część hierarchów ogłosiła już swoje stanowisko, ułatwiając wiernym przygotowania do wolnych dni.

Na ten moment oficjalne dekrety zwalniające z wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na 1 maja wydały między innymi:

Diecezja Bydgoska – decyzją biskupa Krzysztofa Włodarczyka,

– decyzją biskupa Krzysztofa Włodarczyka, Diecezja Toruńska – dyspensy udzielono dla dobra duchowego wiernych na terenie całej diecezji,

– dyspensy udzielono dla dobra duchowego wiernych na terenie całej diecezji, Diecezja Siedlecka – dekret wydał biskup Kazimierz Gurda.

Pamiętaj, że lista ta może się dynamicznie wydłużać w ostatnich dniach kwietnia. Warto śledzić ogłoszenia parafialne w swojej okolicy, ponieważ kolejni biskupi mogą dołączyć do tego grona tuż przed samym weekendem.

Haczyk, o którym łatwo zapomnieć przy ruszcie

Znalazłeś swoją diecezję na liście i już cieszysz się na piątkowego grilla? Zanim wrzucisz karkówkę na ogień, musisz wiedzieć o jednym, bardzo ważnym szczególe, który często umyka wiernym. Kościelna dyspensa rzadko jest wydawana bezwarunkowo. Biskupi zazwyczaj proszą o podjęcie pewnego zobowiązania w zamian.

Korzystanie ze zwolnienia z postu wiąże się najczęściej z koniecznością wykonania innej formy pokuty. Na przykład, w diecezji bydgoskiej warunkiem jest odmówienie dowolnej modlitwy w intencji Ojca Świętego. Z kolei w diecezji siedleckiej wierni są zobowiązani do ofiarowania modlitwy w intencjach Kościoła lub zastąpienia wstrzemięźliwości uczynkami miłosierdzia, takimi jak jałmużna na rzecz potrzebujących.

Co równie ważne i zaskakujące dla wielu osób, z dyspensy korzystasz na podstawie miejsca, w którym aktualnie przebywasz, a nie tego, gdzie jesteś na stałe zameldowany. Jeśli więc wyjeżdżasz na majówkowy odpoczynek do diecezji, w której obowiązuje zwolnienie z postu, możesz z niego w pełni legalnie i bez obaw skorzystać jako gość.