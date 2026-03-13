Makabryczne odkrycie w Ciechocinku! Ciało mężczyzny dryfowało w Wiśle

W Ciechocinku dokonano makabrycznego odkrycia.

W Wiśle znaleziono dryfujące ciało mężczyzny.

Trwa ustalanie tożsamości zmarłego.

Makabryczne odkrycie w Ciechocinku. Ciało dryfowało w Wiśle

Jak informuje „Gazeta Pomorska”, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w piątek, 13 marca, około godziny 13:25. Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz przekazała portalowi, że przy ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku jeden z przechodniów zauważył w nurcie Wisły dryfujące ciało mężczyzny. Świadek natychmiast powiadomił o tym policję oraz straż pożarną.

Ciało wyłowione z Wisły. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny

Dziennikarze portalu zwracają uwagę, że do zdarzenia doszło w pobliżu przystani wędkarskiej. Ciało z rzeki wyciągnęli strażacy, a w działaniach uczestniczyli również ratownicy WOPR z Torunia. Akcja służb zakończyła się o godzinie 14:57. Obecnie na miejscu prowadzone są czynności mające ustalić, kim był mężczyzna odnaleziony w wodach Wisły.

