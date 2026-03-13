Makabryczne odkrycie w Ciechocinku! Ciało mężczyzny dryfowało w Wiśle

Dawid Piątkowski
2026-03-13 17:21

Makabryczne odkrycie w Ciechocinku. W piątkowe popołudnie (13 marca) w Wiśle zauważono dryfujące ciało mężczyzny. Przerażający widok dostrzegł przypadkowy przechodzień, który natychmiast zaalarmował służby. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policja i ratownicy WOPR. Ciało zostało wyłowione z rzeki, a śledczy próbują teraz ustalić, kim był zmarły i jak znalazł się w wodzie. Szczegóły poniżej.

Jak informuje „Gazeta Pomorska”, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w piątek, 13 marca, około godziny 13:25. Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim asp. szt. Marta Białkowska-Błachowicz przekazała portalowi, że przy ulicy Lipnowskiej w Ciechocinku jeden z przechodniów zauważył w nurcie Wisły dryfujące ciało mężczyzny. Świadek natychmiast powiadomił o tym policję oraz straż pożarną.

Dziennikarze portalu zwracają uwagę, że do zdarzenia doszło w pobliżu przystani wędkarskiej. Ciało z rzeki wyciągnęli strażacy, a w działaniach uczestniczyli również ratownicy WOPR z Torunia. Akcja służb zakończyła się o godzinie 14:57. Obecnie na miejscu prowadzone są czynności mające ustalić, kim był mężczyzna odnaleziony w wodach Wisły.

