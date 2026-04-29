Oleńka toczy nierówną walkę! "Odbiera jej wszystkie umiejętności"

Historia Oli z Torunia porusza do granic

Ania i Paweł z Torunia robią wszystko, aby pomóc córeczce. Na portalu siepomaga.pl opowiedzieli historię dziewczynki. - Do pewnego momentu Ola rozwijała się książkowo: siedziała, raczkowała, zaczęła chodzić dwa tygodnie po swoich pierwszych urodzinach, wypowiadała słowa. Zupełnie nagle nastąpił ogromny regres - utrata kontaktu wzrokowego, mowy, zdolności poznawczych, zobojętnienie. W nasze życie wkradła się panika, nerwowość, chaos i nieustanne poszukiwanie przyczyny, która spowodowała te zmiany - wspominają zatroskani rodzice.

- Córka początkowo została zdiagnozowana jako dziecko autystyczne, jednak intuicja i serce rodziców czuły, że jest inaczej. Tak zaczęły się nasze dwuletnie poszukiwania. We własnym zakresie wykonaliśmy badania genetyczne. Wynik powalił nas na kolana - mutacja w genie odpowiedzialnym za Zespół Retta. To okropna, wyniszczająca choroba neurodegeneracyjna, która odbiera dziewczynkom umiejętności kawałek po kawałku, wyniszcza organizm, powoduje głęboką niepełnosprawność w każdej dziedzinie życia - dodają Torunianie.

15 kwietnia rodzice Oli przekazali kolejną, smutną aktualizację stanu zdrowia małej Torunianki. - Drżenie rączek zaczęło przechodzić w drżenie całego ciała. Ola trzęsie się, a my nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Patrzymy na nasze dziecko i czujemy bezsilność, jakiej nie da się opisać - poinformowali poruszeni rodzice.

Motocykliści jednoczą się, aby pomóc Oli

Na 2 maja została zaplanowana wyjątkowa impreza - "MOTOSERCE 2026". Uczestnicy spotkają się w Ciechocinku niedaleko Torunia. - Motocykliści łączą siły, żeby zrobić coś naprawdę wielkiego. To impreza, która łączy podwójne pomaganie. Tego dnia przeprowadzona zostanie zbiórka krwi dla najbardziej potrzebujących ale równolegle przeprowadzona zostanie zbiórka funduszy oraz licytacje dla małej Torunianki, Aleksandry Ślęzak - zapowiadają organizatorzy.

Start o godzinie 10:00 w Muszli Koncertowej w Ciechocinku. Więcej informacji znajdziecie na profilu, do którego odsyłamy poniżej.

