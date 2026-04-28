Makabryczne odkrycie we Włocławku! Wędkarz znalazł ciało w rzece

Wstrząsające odkrycie we Włocławku: wędkarz natrafił na ciało mężczyzny unoszące się w Wiśle.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, w tym policję i straż pożarną, które zajęły się wydobyciem zwłok.

Trwają intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości zmarłego oraz okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

O szczegółach tego makabrycznego odkrycia piszemy poniżej.

Makabryczne odkrycie nad Wisłą. Na terenie Włocławka wędkarz znalazł ciało mężczyzny

Do wstrząsającego zdarzenia doszło we Włocławku. W poniedziałek, 27 kwietnia natrafiono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie w Wiśle. Jak podaje „Gazeta Pomorska”, informacja o znalezisku wpłynęła do WCKRW w Kruszwicy, które zgłosiło lokalizację zwłok w rejonie Korabnik.

Po przybyciu na miejsce służby zastały patrol policji z ogniwa wodnego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Na ciało jako pierwszy natrafił wędkarz. Mężczyzna natychmiast powiadomił służby o swoim odkryciu, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Zgłoszenie do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku wpłynęło o godzinie 17:49.

- Otrzymaliśmy informację z WCKRW w Kruszwicy o zlokalizowaniu w rzece Wiśle w okolicach Korabnik. Po dotarciu na miejsce zastaliśmy patrol Policji z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP we Włocławku. Mężczyznę znalazł wędkarz i zadzwonił na numer alarmowy 112. Ciało z wody wydobyli strażacy z Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP we Włocławku - poinformował włocławski WOPR na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.

Jak dodaje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Włocławku, obecnie trwają czynności w celu ustalenia tożsamości mężczyzny.

