Groza w Toruniu. Części auta wylądowały na chodniku. Ujawnili mroczne fakty

Toruń: Groźnie wyglądający wypadek na ul. Kniaziewicza

Jeden zastęp straży pożarnej z JRG nr 2 pracował przy wypadku, do którego doszło na toruńskim lewobrzeżu. - 3 osoby poszkodowane zabrane przez ZRM do szpitala na badania - poinformowali strażacy z KM PSP w Toruniu. Na zdjęciach, udostępnionych przez służby widać osobowe auto marki Kia, które solidnie ucierpiało w wyniku zdarzenia. Części pojazdu wylądowały na chodniku. Jak się okazało, mamy tutaj do czynienia ze sprawą kryminalną. Dalszy ciąg materiału - w tym ustalenia policji - znajduje się pod galerią ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.

Rzeczniczka KMP ujawnia szczegóły

Podkomisarz Dominika Bocian z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu potwierdziła "SE", że po godzinie 16:30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym przy ulicy Kniaziewicza w Toruniu.

- Jak wynika z ustaleń policjantów, którzy przybyli na miejsce, kierujący osobową Kią 35-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Mundurowi wyczuli od kierującego woń alkoholu, pobrano mu krew do badań. Z ich ustaleń wynikało ponadto, że kierujący miał 3 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, jakby tego było mało, był poszukiwany przez toruński sąd, do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. W pojeździe znajdowała się jeszcze 44-letnia kobieta, która jak ustalili policjanci, była poszukiwana do ustalenia miejsca pobytu przez Interpol, oraz jeszcze jeden, 43-letni mężczyzna - wyliczyła oficer prasowa KMP w Toruniu w rozmowie z "Super Expressem".

Wszyscy w wyniku tego zdarzenia wymagali pomocy medycznej. Policjanci, w czasie wykonywania czynności uzyskali ponadto informację, że na toruńskim Rubinkowie właśnie jest przyjmowane zawiadomienie, od właściciela rozbitego pojazdu, dotyczące tego, że został on bez jego zgody zabrany przez zatrzymanego właśnie przez policjantów kierowcę. - Czynności w tej sprawie prowadzi obecnie Komisariat Policji Toruń - Podgórz - podsumowała oficer prasowa toruńskiej komendy.