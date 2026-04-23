Szymon walczy z glejakiem. Trwa dramatyczna zbiórka na leczenie

Szymon ma 39 lat, żonę i dwójkę dzieci - 13-letnią córkę oraz 4-letniego syna. Na co dzień pracuje jako pracownik ochrony i, jak sam podkreśla, jego największą motywacją do walki są najbliżsi. To dla nich każdego dnia stara się znaleźć w sobie siłę, choć los nie szczędzi mu kolejnych ciosów.

Czytaj także: Piłkarz walczy z potworną chorobą. Jego historia poruszyła wszystkich. „Chcę wygrać, bo oni mnie potrzebują”

Problemy zdrowotne zaczęły się w 2013 roku, kiedy zdiagnozowano u niego miastenię - chorobę autoimmunologiczną, która powoduje osłabienie mięśni. Mimo leczenia i licznych hospitalizacji, stan Szymona stopniowo się pogarszał. Długotrwałe przyjmowanie sterydów doprowadziło dodatkowo do rozwoju polekowego zespołu Cushinga, co jeszcze bardziej obciążyło jego organizm.

Kolejny dramat przyszedł w 2021 roku. W grudniu Szymon przeszedł operację usunięcia oponiaka - guza uciskającego kość skroniową. Zabieg przebiegł bez powikłań, jednak wynik badań histopatologicznych pozostawił wiele niewiadomych. Guz okazał się oponiakiem atypowym, co oznacza, że nie można jednoznacznie określić, czy ma charakter łagodny, czy złośliwy.

Niestety, to nie był koniec problemów. W 2023 roku podczas kontrolnego rezonansu wykryto kolejną zmianę w mózgu. Po biopsji diagnoza była druzgocąca - glejak III stopnia, czyli gwiaździak anaplastyczny. Co gorsza, na obecnym etapie guz jest nieoperacyjny. Od tego momentu życie Szymona to niekończące się konsultacje u neurochirurgów i onkologów oraz kolejne badania.

Jedyną szansą, jaką zaproponowali lekarze, jest specjalistyczna terapia Nanotherm dostępna w Lublinie. Problemem okazują się jednak koszty - leczenie to wydatek rzędu około 200 tysięcy złotych, suma całkowicie poza zasięgiem Szymona i jego rodziny.

Jak sam przyznaje, usłyszenie tej kwoty odebrało mu na chwilę nadzieję. Dopiero po rozmowach z bliskimi zdecydował się na krok, który nie był dla niego łatwy - założenie zbiórki i poproszenie o pomoc.

Dziś Szymon walczy nie tylko z chorobą, ale także z czasem i ograniczeniami finansowymi. Jego historia to opowieść o determinacji, strachu i nadziei - nadziei, że dzięki wsparciu innych ludzi będzie mógł dalej być mężem i ojcem, który nie poddaje się mimo wszystko.