Paulina ukryła płód w zamrażarce! Ważą się losy dzieci 33-latki

Paulina F. (33 l.) mieszka w niewielkim mieszkaniu wraz z dwójką małych dzieci. Kobieta była również w ciąży. W związku ze sprawą dotyczącą płodu odnalezionego w zamrażarce została zatrzymana przez policję. Po złożeniu wyjaśnień została zwolniona do domu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem odpowiedzialność karną za przeprowadzenie aborcji ponosi osoba, która ją wykonuje, pomaga w jej wykonaniu lub do niej nakłania. Jeżeli jednak śledczy ustalą, że dziecko żyło po zażyciu środków farmakologicznych, kwalifikacja prawna czynu może ulec zmianie. Ostateczna ocena będzie należała do prokuratury i sądu.

Nasi dziennikarze skontaktowali się z Pauliną F., pytając o okoliczności tej sprawy. Kobieta nie chciała rozmawiać. Jej partner przebywa obecnie w zakładzie karnym. Jak ustalili nasi dziennikarze, do tej pory Paulina F. nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej ani ustanowionego kuratora. Teraz ma się to zmienić.

Jak poinformowała nas sędzia Natalia Dąbrowska, prezes Sądu Rejonowego, w sprawie Pauliny F. oraz jej dzieci wszczęto postępowanie.

Przypomnijmy oświadczenie Rzecznika Praw Dziecka: