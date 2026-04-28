Totalne przetasowanie! Faworyt wraca na szczyt, a konkurencja w tyle

Nagle wszystko się odwróciło! Ten wynik w "Tańcu z Gwiazdami" może zaskoczyć

Ostatni odcinek programu od początku był pełen niespodzianek. W jury zabrakło Ewa Kasprzyk, a jej miejsce zajęła Agata Kulesza. Nowa jurorka spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów, którzy chętnie dzielili się pozytywnymi opiniami w sieci. Dodatkowo produkcja wprowadziła element improwizacji - uczestnicy dowiadywali się, jaki taniec wykonają dosłownie chwilę przed wyjściem na parkiet, co podniosło poziom emocji i niepewności.

"Taniec z Gwiazdami": lider wraca, a inni tracą grunt pod nogami!

Najbardziej dramatyczny moment wieczoru to oczywiście ogłoszenie wyników i odpadnięcie jednej z par. Z rywalizacją pożegnał się Kacper Porębski, który znalazł się w gronie zagrożonych razem z Pauliną Gałązką. Mimo że jego występy były doceniane przez jurorów, ostatecznie zabrakło mu wystarczającej liczby głosów od publiczności. Tym samym jego przygoda z programem dobiegła końca tuż przed półfinałem.

Równocześnie poznaliśmy nieoficjalny układ sympatii widzów. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy portalu "Pudelek", największe poparcie ponownie zdobył Sebastian Fabijański, który wrócił w tym tygodniu na pozycję lidera. Tuż za nim znaleźli się Magdalena Boczarska oraz Piotr Kędzierski, a na kolejnym miejscu uplasował się Gamou Fall.

To wyraźna zmiana w porównaniu z poprzednim tygodniem, kiedy to zestawienie wyglądało zupełnie inaczej. Pokazuje to, jak dynamiczna jest rywalizacja i jak duży wpływ mają widzowie na ostateczne wyniki.

Wczoraj na największe wsparcie mógł liczyć Sebastian Fabijański, faworyt widzów sprzed dwóch tygodni. Tuż za nim uplasowali się Magdalena Boczarska i Piotr Kędzierski, a na czwartym miejscu znalazł się Gamou Fall - mówi informator "Pudelka".

