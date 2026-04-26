Agata Kulesza jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami". Tak pokazała się na czerwonym dywanie! Zastąpiła inną gwiazdę

Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" w innym składzie

To miał być kolejny normalny odcinek hitu Polsatu, ale kiedy widzowie włączyli ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami", przecierali oczy ze zdumienia. Doszło bowiem do zmiany w składzie jurorów. Wszystko przez nagłą nieobecność jednej z najbardziej wyrazistych gwiazd show - Ewy Kasprzyk. Aktorka nie pojawiła się w ćwierćfinale tanecznych zmagań, a powodem były sprawy prywatne.

Kasprzyk to nie byle kto. Od momentu dołączenia do programu przyciąga widzów jak magnes - jedni ją uwielbiają za szczerość i bardzo odważne komentarze pełne aluzji, inni krytykują bez litości. Jedno jest pewne, bez niej "Taniec z Gwiazdami" to nie to samo. A jednak odcinek musiał zostać zrealizowany, więc produkcja robiła, co mogła, by znaleźć godne zastępstwo.

Za Ewę Kasprzyk weszła Agata Kulesza. Dobra zmiana?

Miejsce gwiazdy zajęła inna wielka postać polskiego kina, Agata Kulesza. To zwyciężczyni programu sprzed lat, która w 2008 roku, w 8. edycji programu, zdobyła Kryształową Kulę i zapisała się w historii show. Co na to widzowie? Gdy tylko gruchnęła wiadomość o zmianie, w sieci szybko posypały się komentarze, a internauci byli podzieleni.

Jedni nie kryli ekscytacji, inni zastanawiali się, czy aktorka jest w stanie zastąpić charyzmatyczną Kasprzyk, tym bardziej że często właśnie jurorzy decydują o temperaturze całego widowiska.

Kulesza pojawiła się w programie pełna entuzjazmu i wyglądała przy tym pięknie. Stawiła się na czerwonym dywanie w białym garniturze z szerokimi spodniami i luźną marynarką. Ciekawym elementem, który przełamywał minimalizm stylizacji, był duży, różowy kwiat, który miała wpięty w klapę. Wyglądała perfekcyjnie, jak na jurorkę "Tańca z Gwiazdami" przystało.

Roszady w "TzG"

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy dochodzi do jurorskich roszad. W poprzednich edycjach Kasprzyk także znikała na chwilę, a jej miejsce zajmowały inne gwiazdy. Na jej miejscu mogliśmy oglądać Małgorzatę Sochę oraz Beatę Kozidrak. Teraz do tego grona dołączyła Agata Kulesza.

