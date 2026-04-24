Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy nie są już bezpieczni. Kto wyleci z pracy?

Aleksandra Kalita
2026-04-24 11:01

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" powili zbliża się do wielkiego finału. Tak, jak poprzednie wzbudza ogromne emocje. I to nie tylko za sprawą występów uczestników. Coraz więcej mówi się o jurorach. Internauci nie kryją swojego rozczarowania zachowaniem niektórych z nich. Według nowych informacji produkcja show rozważa zmiany!

Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda, Iwona Pavlović, Taniec z Gwiazdami
"Taniec z Gwiazdami" od 21 lat na antenie!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę aż dwadzieścia jeden lat temu!

W tym czasie program przeszedł sporo zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

Zobacz również: Oto sekret "Tańca z Gwiazdami". Dlatego ludzie oglądają to od tylu lat!

"Taniec z Gwiazdami": Szykują się zmiany w składzie jury?

Program wrócił w nieco odmienionej formie, głównie za sprawą odświeżonego składu jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović (62 l.), do której dołączyli Ewa Kasprzyk (68 l.), Rafał Maserak (41 l.) i Tomasz Wygoda (51 l.). W takim składzie zasiadają do tej pory, ale wiele wskazuje, że wkrótce może się to zmienić.

Fani tanecznego show od dłuższego czasu nie ukrywają, że wypowiedzi i zachowanie niektórych z jurorów pozostawiają wiele do życzenia. Niemal po każdym z odcinków osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiają się głosy, że "Czarna mamba" zdecydowanie przesadza z krytyką pod adresem Piotra Kędzierskiego.

Swoje za uszami ma również Tomasz Wygoda, którego kwieciste wypowiedzi często wywołują zmieszanie i frustracje internautów. Od startu obecnej edycji jak bumerang powraca pytanie: "czy on w ogóle pasuje na jurora?". Bez winy nie jest i Rafał Maserak, któremu widzowie zarzucają, że przez jego ostrą ocenę z programem pożegnali się Emila Komarnicka i Stefano Terrazzino.

Zobacz również: Czy ktoś zrozumiał Wygodę? Jego komentarz w "Tańcu z Gwiazdami" wywołał lawinę reakcji

"Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk. Skąd ta zmiana?

W sieci pojawiają się apele o wymianę składu jury. Według doniesień portalu Pudelek jedna z gwiazd programu rzeczywiście może obawiać się o swoją posadę. I nie jest nią ani Wygoda, ani Pavlović, ale... Ewa Kasprzyk! Jej oceny niejednokrotnie wywoływały burzę w sieci, a internauci potrafili ostro komentować jej werdykty. Co więcej, Kasprzyk nie gryzie się w język także poza programem. 

Na bieżąco śledzimy i analizujemy reakcje widzów w naszych mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że to właśnie Ewa Kasprzyk wzbudza największe emocje i otrzymuje najwięcej negatywnych komentarzy spośród wszystkich jurorów. Dodatkowo - program musi się zmieniać, by pozostać atrakcyjny dla odbiorców - przekazała portalowi osoba związana z produkcją "Tańca z Gwiazdami".

Wiadomo już, że aktorki na pewno nie zobaczymy w nadchodzącym odcinku. Nieobecność spowodowana jest sprawami prywatnymi. To nie pierwszy raz, kiedy Ewa Kasprzyk znika z jury. W poprzedniej edycji w jednym z odcinków zastąpiła ją Beata Kozidrak, a w innym Małgorzata Socha.

Zobacz również: "Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk! Wiemy, kto ją zastąpi. WIELKIE zaskoczenie!

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Tomasz Wygoda chce zmian w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy chcą mieć większy wpływ na wybranie zwycięzcy
