Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy nie są już bezpieczni. Kto wyleci z pracy?

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę aż dwadzieścia jeden lat temu!

W tym czasie program przeszedł sporo zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

"Taniec z Gwiazdami": Szykują się zmiany w składzie jury?

Program wrócił w nieco odmienionej formie, głównie za sprawą odświeżonego składu jury. Zmiany przetrwała jedynie Iwona Pavlović (62 l.), do której dołączyli Ewa Kasprzyk (68 l.), Rafał Maserak (41 l.) i Tomasz Wygoda (51 l.). W takim składzie zasiadają do tej pory, ale wiele wskazuje, że wkrótce może się to zmienić.

Fani tanecznego show od dłuższego czasu nie ukrywają, że wypowiedzi i zachowanie niektórych z jurorów pozostawiają wiele do życzenia. Niemal po każdym z odcinków osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiają się głosy, że "Czarna mamba" zdecydowanie przesadza z krytyką pod adresem Piotra Kędzierskiego.

Swoje za uszami ma również Tomasz Wygoda, którego kwieciste wypowiedzi często wywołują zmieszanie i frustracje internautów. Od startu obecnej edycji jak bumerang powraca pytanie: "czy on w ogóle pasuje na jurora?". Bez winy nie jest i Rafał Maserak, któremu widzowie zarzucają, że przez jego ostrą ocenę z programem pożegnali się Emila Komarnicka i Stefano Terrazzino.

"Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk. Skąd ta zmiana?

W sieci pojawiają się apele o wymianę składu jury. Według doniesień portalu Pudelek jedna z gwiazd programu rzeczywiście może obawiać się o swoją posadę. I nie jest nią ani Wygoda, ani Pavlović, ale... Ewa Kasprzyk! Jej oceny niejednokrotnie wywoływały burzę w sieci, a internauci potrafili ostro komentować jej werdykty. Co więcej, Kasprzyk nie gryzie się w język także poza programem.

Na bieżąco śledzimy i analizujemy reakcje widzów w naszych mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że to właśnie Ewa Kasprzyk wzbudza największe emocje i otrzymuje najwięcej negatywnych komentarzy spośród wszystkich jurorów. Dodatkowo - program musi się zmieniać, by pozostać atrakcyjny dla odbiorców - przekazała portalowi osoba związana z produkcją "Tańca z Gwiazdami".

Wiadomo już, że aktorki na pewno nie zobaczymy w nadchodzącym odcinku. Nieobecność spowodowana jest sprawami prywatnymi. To nie pierwszy raz, kiedy Ewa Kasprzyk znika z jury. W poprzedniej edycji w jednym z odcinków zastąpiła ją Beata Kozidrak, a w innym Małgorzata Socha.

