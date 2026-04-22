"Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk! Wiemy, kto ją zastąpi. WIELKIE zaskoczenie! Dobry pomysł?

"Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk w jury

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy dowiedzieliśmy się, że w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zabraknie Ewy Kasprzyk (69 l.). Mało tego! Ustaliliśmy, że zastąpi ją wielka gwiazda kina, aktorka która grała w filmie nominowanym do Oscara i była zwyciężczyni programu - Agata Kulesza (54 l.).

Ewa Kasprzyk dołączyła do jury "Tańca z Gwiazdami" w 2024 roku, gdy widzowie śledzili 14. edycję show i od razu narobiła zamieszania. Jedni ją pokochali za szczerość i bezkompromisowe oceny, inni… nie zostawili na niej suchej nitki. Dziś trudno wyobrazić sobie jury bez niej. Kasprzyk, podobnie jak Iwona Pavlović czy Rafał Maserak, przyciąga widzów przed telewizory. A jednak w najnowszym odcinku jej zabraknie.

Agata Kulesza wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Jak się dowiedzieliśmy, w ćwierćfinale jurorkę musi zastąpić inna gwiazda. Jak udało się ustalić "Super Expressowi" będzie to nie kto inny jak Agata Kulesza, która przed laty zwyciężyła w ósmej edycji programu. To nie pierwszy raz, kiedy Ewa Kasprzyk znika z jury. W poprzedniej edycji zamiast niej, w odcinku w całości poświęconym muzyce Bajmu, pary oceniała Beata Kozidrak. Z kolei jako "pełniąca obowiązki" Kasprzyk w 2024 r. wystąpiła gwiazda "Przyjaciółek" - Małgorzata Socha. Uspokajamy jednak widzów - w kolejnych odcinkach tej edycji Ewa Kasprzyk wróci za stół jurorki. A co dalej? Czas pokaże...

Agata Kulesza przed laty wygrała "Taniec z Gwiazdami" i... oddała nagrodę

Przypomnijmy, że udział Agaty Kuleszy w "Tańcu z Gwiazdami" jeszcze w czasach TVN był wielkim zaskoczeniem dla widzów. Uznana aktorka nie była się jednak wyzwania. W 2008 roku, w parze ze Stefano Terrazzino, zwyciężyła w finale ósmej edycji, a nagrodę główną, którą wtedy był samochód marki Porsche, przeznaczyła na aukcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Co ciekawe - od jakiegoś czasu w tej edycji kibicuje koleżance po fachu, Paulinie Gałązce. Czy uczciwie oceni innych uczestników? Przekonamy się w niedzielę.

