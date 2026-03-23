Czy ktoś zrozumiał Wygodę? Jego komentarz w "Tańcu z Gwiazdami" wywołał lawinę reakcji

Julita Buczek
2026-03-23 10:09

Tomasz Wygoda znów znalazł się w centrum uwagi widzów "Tańca z Gwiazdami". Juror znany z długich, filozoficznych wypowiedzi tym razem zaskoczył wszystkich jeszcze bardziej. Po występie Kamila Nożyńskiego niespodziewanie wszedł na parkiet i zaczął mówić o… "żywej wodzie". Internauci nie kryli zdziwienia!

"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Wygoda ocenia występ Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej

"Taniec z Gwiazdami" od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przynosi nie tylko emocjonujące występy, ale także momenty, które szybko stają się viralem w internecie. Tak było również podczas czwartego odcinka 18. sezonu. Ten epizod był szczególny, bo uczestnicy pojawili się na parkiecie w towarzystwie swoich bliskich. Występy miały bardziej osobisty charakter, a wzruszeń nie brakowało zarówno na scenie, jak i przy stole jurorskim. Jednym z najbardziej poruszających momentów był taniec Kamila Nożyńskiego i Izabeli Skierskiej, którym towarzyszył syn aktora.

Tomasz Wygoda filozofuje, jak zwykle

Po zakończeniu występu głos zabrał Tomasz Wygoda. Jednak zamiast krótkiej oceny jurorskiej widzowie dostali… długi, pełen metafor monolog. Juror najpierw mówił o wrażliwości i kobiecym pierwiastku obecnym w mężczyznach, a chwilę później zaczął porównywać taniec do zjawisk związanych z wodą.

W pewnym momencie stwierdził, że w prezentacji Nożyńskiego zabrakło "pary wodnej". Następnie poszedł jeszcze dalej, mówiąc, że jako ludzie "nosimy w sobie żywą wodę", która powinna ujawniać się także w tańcu. Wypowiedź była tak zaskakująca, że część widzów nie kryła konsternacji.

Internauci w szoku po słowach Tomasza Wygody

Internet błyskawicznie zareagował. W mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy, a wielu internautów przyznało, że zupełnie nie zrozumiało, o co chodziło jurorowi. Niektórzy żartowali, że jego wypowiedź była bardziej zagadkowa niż sam taniec, inni z kolei pytali wprost, czy ktoś jest w stanie wyjaśnić sens całego wywodu.

Nie jest tajemnicą, że Tomasz Wygoda od początku tej edycji wyróżnia się na tle pozostałych jurorów. Jego komentarze często mają filozoficzny charakter i pełne są metafor, które nie zawsze trafiają do wszystkich widzów. Tym razem jednak jego słowa wywołały wyjątkowo gorącą dyskusję w sieci. Niedawno w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, dlaczego tak "filozofuje".

