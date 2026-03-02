Skandal w "Tańcu z Gwiazdami"! Komentarze Wygody podzieliły fanów show

Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami". Dzieje się!

Nowy sezon tanecznego hitu wystartował z rozmachem. Emocji na parkiecie nie brakowało, pary dały z siebie wszystko, a producenci nie pożegnali żadnego duetu. Wydawało się, że uwaga skupi się na notach i pierwszych typach do finału. Tymczasem w mediach społecznościowych rozpętała się dyskusja o czymś zupełnie innym. W centrum zainteresowania znalazł się Tomasz Wygoda, którego wypowiedzi wywołały wśród części widzów prawdziwą frustrację.

Skandal w "Tańcu z Gwiazdami"! Komentarze Wygody podzieliły fanów programu

Nie chodziło o same oceny punktowe. Internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na styl komentowania jurora. Ich zdaniem jego wypowiedzi były zbyt rozbudowane, pełne metafor i trudne do zrozumienia. Część fanów programu uważa, że taneczne widowisko powinno pozostać lekką, przystępną rozrywką, a długie, filozoficzne wywody burzą tempo show.

W sieci pojawiło się wiele ostrych komentarzy. Niektórzy pisali, że nie tęsknili za „przydługimi monologami”, inni pytali ironicznie, czy juror nie zapomina, że ocenia taniec, a nie prowadzi akademicki wykład. Pojawiły się też głosy, że jego wypowiedzi zabierają cenny czas antenowy, który można by przeznaczyć na bardziej konkretne uwagi dla uczestników. Najbardziej radykalni internauci sugerowali nawet, że produkcja powinna rozważyć zmiany w składzie jury.

Wygoda filozofuje w "Tańcu z Gwiazdami"

Trzeba jednak zaznaczyć, że Tomasz Wygoda od lat znany jest z artystycznego podejścia do tańca. Jako choreograf i pedagog często patrzy na występy szerzej - przez pryzmat emocji, przekazu i rozwoju scenicznego. Dla jednych to wartość dodana i dowód profesjonalizmu, dla innych - forma, która nie przystaje do rozrywkowego charakteru programu.

Co ciekawe, nie wszyscy podzielają falę krytyki. Wśród komentarzy pojawiają się także opinie, że juror wnosi do programu głębię i odwagę w formułowaniu nieoczywistych spostrzeżeń. Zwolennicy podkreślają, że różnorodność stylów oceniania sprawia, iż show nie jest przewidywalne. Wam się podoba?

