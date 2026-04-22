Gwiazdor FAME MMA w zmysłowych pląsach z dwoma przepięknymi tancerkami. Ciała prawie całe odkryte!

W wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" uczestniczy Gamou Fall, były gwiazdor FAME MMA.

W ostatnim odcinku Gamou Fall wystąpił w zmysłowym tańcu z dwiema tancerkami, Hanną Żudziewicz i Magdaleną Tarnowską, w skąpych strojach.

Występy Falla i przepięknych tancerek wzbudziły ogromny entuzjazm jurorów

Na liście uczestników wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" znalazły się aż trzy osoby związane ze światem freak-fightów: influercerka Natsu oraz aktorzy Sebastian Fabijański i Gamou Fall (obaj znani są z FAME MMA). Przed startem show Polsatu wydawało się, że to Natsu ma największe szanse na zdobycie Kryształowej Kuli. Ta na parkiecie prezentowała się fenomenalnie - wszyscy podziwiali jej mocno odkryte zgrabne ciało, ale umiejętności taneczne gwiazdy internetu pozostawały wiele do życzenia. W rezultacie Natsu szybko pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami". Pozostała dwójka "freaków" nadal walczy o zwycięstwo w programie. Po ostatnim odcinku głośno jest o Gamou Fallu, który tym razem na parkiecie tańczył nie tylko ze śliczną Hanną Żudziewicz, z którą występował do tej pory, lecz także z inną przepiękną tancerką - Magdaleną Tarnowską!

Zmysłowe pląsy freakfightera i słynących z urody tancerek skradły show. Cała trójka zaprezentowała się w bardzo skromnych strojach. Widoki, które mogli zobaczyć widzowie, rozpaliły wyobraźnie. Gamou Fall paradował bez koszulki, a ciała Hanny Żudziewicz i Magdaleny Tarnowskiej były niemal całe odkryte! Ale nie tylko wygląd tercetu zrobił wrażenie, lecz także (a w zasadzie przede wszystkim) taniec. Doszło do tego, że występ Gamou Falla i Magdaleny Tarnowskiej został nagrodzony owacjami na stojąco ze strony jurorów (chyba pierwszy raz w historii show!), a jak zdradziła gospodyni programu "Taniec z Gwizdami" Paulina Sykut-Jeżyna, współprowadzący Krzysztof Ibisz aż się popłakał!

To było wystąpienie na innym poziomie. To było metafizyczne

- ocenił juror Tomasz Wygoda, a Iwona Pavlović była pod takim wrażeniem, że wyciągnęła aż dwie tabliczki z maksymalną liczbą punktów! Zdjęcia ze zmysłowego występu Gamou Falla z przepięknymi tancerkami prezentujemy w galerii.

49