Ogromny skandal na otwarciu mundialu! Szef FIFA powinien natychmiast wylecieć?! Wstyd i hańba

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-12 17:00

Tego kibice się nie spodziewali. Otwarcie mundialu 2026 miało być wielkim świętem dla fanów piłki nożnej na całym świecie. Wspaniałe widowisko jednak zostało zakłócone przez jeden incydent. Ogromny skandal stał się faktem. Po prostu wstyd i hańba! Czy w tej sytuacji szef FIFA Gianni Infantino powinien natychmiast wylecieć?!

Gianni Infantino
Autor: Michał Niwicz

Skandal na początku mundialu 2026. Wstyd i hańba

Pierwsza część otwarcie piłkarskich mistrzostw świata 2026 za nami. W Meksyku przed spotkaniem gospodarzy z drużyną RPA zorganizowane zostało widowisko na najwyższym poziomie. Sam mecz otwarcia też dostarczył sporo emocji, choć niekoniecznie tych pozytywnych. Ostatecznie "reprezentacja "El Tricolor" pokonała rywali 2:0, a sędzia pokazał w trakcie meczu aż trzy czerwone kartki! To się jednak w futbolu zdarza. Jednak, co co wydarzyło się w trakcie ceremonii otwarcia, miejsca mieć nie powinno. Wielki skandal został zauważony przez meksykańskie media. Szef FIFA w tej sytuacji chyba mocno powinien rozważyć dymisję. Chodzi bowiem o pojawienie się rosyjskiej flagi na trybunach. Chciałoby się powiedzieć: wstyd i hańba

Mundial 2026: Rosyjska flaga na meczu otwarcia

Zdjęcia obrazujące tę haniebną sytuację szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. "Rosja jest obecna na Mistrzostwach Świata w Meksyku w 2026 roku pomimo faktu, że jej reprezentacje narodowe mają zakaz udziału w turniejach FIFA. Obecność rosyjskiej flagi na Estadio Ciudad de México wywołała międzynarodową dyskusję" - czytamy w portalu. 

Brak reprezentacji Rosji w Ameryce Północnej i ścisły zakaz używania jej symboli narodowych wynikają z konfliktu geopolitycznego. W lutym 2022 roku, w bezpośredniej odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, FIFA i UEFA podjęły decyzję o bezterminowym zawieszeniu wszystkich rosyjskich reprezentacji narodowych (męskich, żeńskich i seniorskich) oraz klubów we wszystkich rozgrywkach międzynarodowych. Ta historyczna kara automatycznie wykluczyła je z eliminacji i fazy finałowej turnieju

- przypomina gazeta. Jak widać, ta szefie FIFA chyba to wrażenia nie robi... Zresztą Gianni Inafntio był obecny na trybunach, a w przeszłości wielokrotnie dał się poznać jako zwolennik powrotu Rosji do rywalizacji w ramach rozgrywek FIFA. 

Powinniśmy zapisać w naszych statutach, że nigdy nie możemy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych. Ktoś musi utrzymywać te więzi

- argumentował szef FIFA. Cóż... Trudno to nawet skomentować. 

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