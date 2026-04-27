Kasprzyk wylatuje z "Tańca z Gwiazdami"? Maserak mówi wprost!

To koniec Kasprzyk w "TzG"? Internauci chcą jednego

Ostatni odcinek hitowego show wywołał prawdziwą burzę. Wszystko przez gościnny występ Agaty Kuleszy, która na chwilę zajęła miejsce za stołem jurorskim. Widzowie szybko zaczęli spekulować: czy to przypadek, czy może zapowiedź większych zmian? W sieci pojawiły się głosy, że produkcja może szykować roszady, a Kasprzyk może pożegnać się z programem.

Zobacz też: Agata Kulesza jako jurorka w "Tańcu z Gwiazdami". Tak pokazała się na czerwonym dywanie! Zastąpiła inną gwiazdę

"Taniec z Gwiazdami: Widzowie chcą zmian, a Maserak mówi jasno! Co z Kasprzyk?

"Super Express" postanowił sprawdzić, jak sytuacja wygląda naprawdę. Rafał Maserak, który od lat jest związany z programem, został zapytany wprost o atmosferę przy jurorskim stole i ewentualne zmiany.

Tancerz podszedł do sprawy z dystansem i humorem. Jak przyznał, niezależnie od tego, kto siedzi obok niego, dla niego niewiele się zmienia. Podkreślił jednak, że zarówno Ewa Kasprzyk, jak i Agata Kulesza wnoszą do programu pozytywną energię.

Maserak nie szczędził ciepłych słów pod adresem Kuleszy. Zwrócił uwagę, że jako gość była pełna entuzjazmu i bardzo pozytywnie oceniała uczestników. To naturalne, bo osoby pojawiające się gościnnie często patrzą na występy z większym zachwytem.

Umiejętności jurorskie - były fantastyczne, była zachwycona wszystkimi parami. Zazwyczaj tak jak każda osoba, która do nas gościnnie przychodzi na program. Te osoby zawsze widzą dużo takich pozytywów, zazwyczaj zawsze oceniają bardzo wysoko nasze pary, ale ja się nie dziwię, bo też gdybym przyszedł to bym każdym się zachwycał, bo jeżeli przychodzi na nas ktoś gościnnie, to zawsze wzbudza to fantastyczne, pozytywne emocje - mówi nam Rafał Maserak.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk! Wiemy, kto ją zastąpi. WIELKIE zaskoczenie! Dobry pomysł?

Nie zabrakło też wspomnień. Maserak przypomniał, że zna Kuleszę jeszcze z dawnych edycji programu, sprzed kilkunastu lat. Co więcej, w ostatnim odcinku mieli okazję razem zatańczyć i jak podkreślił, było to dla niego wyjątkowe przeżycie.

To już było w ogóle dla mnie coś chyba najpiękniejszego, bo my znam dzisiaj z Agatą z edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie tańczyła ze Stefano, a ja tańczyłem wtedy z Sylwią Gruchałą (...) 18 lat temu była ta edycja i nie mieliśmy okazji, gdzieś na parkiecie tańczyć, gdzieś tam na imprezkach tańczyliśmy, mieliśmy bardzo podobny vibe, a dzisiaj mogliśmy zatańczyć, Tak naprawdę nigdy w życiu nie tańczyliśmy razem, a Agata widać, że jest w fantastycznej formie i cały czas ten taniec gdzieś tam w niej drzemie - mówi nam Maserak.

Najważniejsze pytanie dotyczyło jednak plotek o możliwej wymianie w jury. Czy rzeczywiście produkcja rozważa zastąpienie Kasprzyk Kuleszą? Maserak nie pozostawił złudzeń. Jak stwierdził, za kulisami nie mówi się o żadnych takich planach.

Podkreślił też, że Ewa Kasprzyk jest świetną jurorką i ważną częścią programu. Jednocześnie zaznaczył, że pojawienie się nowej osoby zawsze wnosi świeże spojrzenie i inną energię, ale to nie oznacza od razu rewolucji.

Za kulisami nie ma takich głosów, ale już po raz kolejny ktoś mnie tutaj pyta o moją opinię, ale ja się nie będę wspominał, bo to nie jest po mojej stronie. Oczywiście Ewa jest fantastyczną partnerką za stołem jurorskim, a Agata oczywiście też - świeżo weszła do naszego składu i to też jest inaczej, kiedy jesteś już ileś razy tutaj i oceniasz te pary. Inaczej jest, jak wchodzisz pierwszy raz, to też jest inna energia, inne spojrzenie, więc Ewa jest fantastyczna, ale Agata też jest fantastyczna - mówi "Super Expressowi" Rafał Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorzy nie są już bezpieczni. Kto wyleci z pracy?

Zobacz naszą galerię: Kasprzyk wylatuje z "Tańca z Gwiazdami"? Maserak mówi wprost!

