Andreas Breivik zmienił tożsamość. Kiedyś zamordował 77 osób, teraz tak się nazywa

Sprawca największej masakry w historii Norwegii, Anders Breivik, po raz kolejny zmienił tożsamość.

Skazany na 21 lat więzienia Breivik, który co jakiś czas skarży się na samotność i brak dostępu do internetu, przyjął najpopularniejsze w Norwegii imię i nazwisko.

To już trzecia zmiana danych osobowych mordercy. Jakie imię i nazwisko wybrał tym razem i dlaczego?

To był największy, najbardziej przerażający i krwawy zamach w historii Norwegii. 22 lipca 2011 roku Andreas Breivik przeprowadził zaplanowaną, brutalną napaść najpierw w dzielnicy rządowej Oslo, a potem na wyspie Utoeya, gdzie odbywało się spotkanie młodych lewicowców z Norweskiej Partii Pracy. Wcześniej opublikował w sieci nacjonalistyczny manifest, w którym głosił konieczność rozpoczęcia walki zbrojnej przeciwko muzułmanom oraz zwolennikom wielokulturowości i nawoływał do ich zabijania.

Breivik znów zmienił nazwisko. Narzeka, że jest samotny

W sierpniu 2012 roku został skazany na 21 lat "forvaring", czyli karę, która pozwala na bezterminowe przedłużenie odsiadki, jeśli osadzony wciąż stanowi zagrożenie. Breivik co jakiś czas występuje o zwolnienie warunkowe, raz po raz zgłasza także, że... jego prawa są łamane, ponieważ nie ma w więzieniu dostępu do internetu i generalnie czuje się samotny.

W poniedziałek, 27 kwietnia norweski dziennik "Aftenposten" poinformował natomiast, że 47-letni morderca po raz trzeci zmienił tożsamość. "Obecnie w rejestrze ludności figuruje jako Jan Johansen. To najpopularniejsze połączenie imienia i nazwiska w Norwegii" - czytamy.

Breivik wcześniej zmienił nazwisko na "wojownicze"

Breivik pierwszy raz dokonał takiej zmiany w 2017 roku, gdy przyjął imię i nazwisko Fjotolf Hansen. W ubiegłym roku uzyskał zgodę na kolejną zmianę, tym razem na stylizowane na staronordyckie Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki. "Językoznawcy ocenili nowe dane osobowe jako amatorski zlepek elementów mających brzmieć nordycko i wojowniczo, ale bez spójnej struktury językowej ani jednoznacznego sensu" - przypomina PAP.

