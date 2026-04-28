Dokładnie po tym terminie podlewaj tym sadzonki pomidorów! Korzenie będą grube, a pomidory czerwone. Najlepszy nawóz do odżywienia pomidorów w gruncie

Uprawa pomidorów w ogrodzie nie jest trudna, wystarczy podstawowa wiedza, aby cieszyć się domowymi, niepryskanymi warzywami.

Kluczowy dla sukcesu jest odpowiedni termin sadzenia, który w Polsce przypada zazwyczaj po "Zimnej Zośce", czyli w drugiej połowie maja.

Zbyt wczesne lub późne sadzenie może negatywnie wpłynąć na wzrost i plonowanie roślin.

Dowiedz się, jak przygotować domowy nawóz z pokrzywy, który zapewni twoim pomidorom obfite plony i soczyste owoce.

Kiedy sadzić pomidory go gruntu?

Uprawa pomidorów we własnym ogródku lub na działce nie jest skomplikowana. Wystarczy podstawowa wiedza ogrodnicza, a wyhodujesz domowe pomidory, które nie będą pryskane chemicznymi nawozami. Do najpopularniejszych odmian uprawianych w Polsce należą: Bawole Serca, Malinowy Ożarowski czy Rumba Ożarowska. W ogródku można uprawiać także małe pomidorki koktajlowe. W tym przypadku najczęściej wybierane odmiany to: Black Cherry czy Parun.

Pomidory najlepiej rosną w żyznej, próchniczej glebie o lekko kwaśnym pH na poziomie 5,5–6,5. Przed posadzeniem warto zastosować kompost lub gnojówkę z pokrzyw. Sadzonki przygotowane do gruntu powinny mieć około 30 centymetrów wysokości, krępą budowę oraz kilka odpowiednio wykształconych liści. Wiele osób samodzielnie wysiewa wcześniej pomidory do rozsady. Dzięki temu ma się pełną kontrolę nad całym procesem ich wzrostu. Proces przesadzania pomidorów z doniczek do gruntu powinien odbyć się w ściśle określonym terminie. Jest to jeden z kluczowych momentów w uprawie tych popularnych warzyw. Odpowiedni termin ma ogromne znaczenie dla ich prawidłowego wzrostu, rozwoju i obfitego plonowania. Zbyt wczesne posadzenie naraża młode rośliny na przymrozki i chłód, co może zahamować ich rozwój, a nawet je zniszczyć. Z kolei zbyt późne sadzenie skraca okres wegetacji, co może przełożyć się na mniejsze zbiory. Termin sadzenia pomidorów do gruntu jest ściśle związany z lokalnymi warunkami klimatycznymi i datą ostatnich przymrozków. W Polsce zazwyczaj przypada on na drugą połowę maja, po tzw. "Zimnej Zośce" (15 maja), kiedy ryzyko przymrozków znacznie maleje. Jednak w zależności od regionu i aktualnej pogody, termin ten może się nieco różnić. W cieplejszych rejonach południowej Polski sadzenie może nastąpić nieco wcześniej, natomiast na północy czy w górach później.

Domowy nawóz do pomidorów posadzonych do gruntu. Dzięki temu owoce będą większe i bardziej soczyste

Jednym z najlepszych sposobów na nawożenie pomidorów jest gnojówka z pokrzywy. To prosta i bardzo skuteczna metoda, dzięki której pomidory będą lepiej rosły. Pokrzywa to prawdziwe bogactwo substancji odżywczych, które sprzyjają rozwojowi roślin. Zawiera ona między innymi potas, azot, wapń, żelazo oraz magnez. Stosowana do nawożenie pomidorów wzmacnia pędy i liście, a także stymuluje procesy rozwoju rośliny - od jej przyjęcia się w gruncie, aż po owocowanie. Nawóz z pokrzywy dodatkowo wzmacnia układ korzeniowy i pozytywnie wpływa na mikrobiom podłoża.

Aby przygotować odżywczy nawóz do pomidorów na bazie pokrzywy wystarczy, że zbierzesz sporą ilość świeżych liści. Wrzuć je do dużego wiadra i zalej sporą ilością wody. Najlepiej sprawdzi się do tego deszczówka, ale może to też woda przegotowana i odstana. Tak przygotowaną mieszankę odstaw na tydzień w chłodne i zacienione miejsce. Po tym czasie zajdzie proces fermentacji i nawóz będzie gotowy. Rozcieńczaj go w wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj pomidory raz w tygodniu.

