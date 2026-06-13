Włóż do słoika i wsadź pomiędzy ciuchy. Za każdym razem, gdy otworzysz szafę otuli Cię zapach greckich wakacji i ogrodu pełnego kwiatów. Perfumy Gucci mogą się schować

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-13 12:56

Chcesz, aby Twoje ubrania pięknie pachniały? Perfumowanie ciuchów wpływa na komfort ich noszenia i może sprawić, że czujemy się lepiej. Naukowcy udowodnili, że zapachy mogą wpływać na nasz nastrój . Do perfumowania szafy warto sięgnąć po naturalne sposoby. Są one nieco bezpieczniejsze dla naszej skóry i nie powodują tak często alergii, jak chemiczne odświeżacze. Wsyp to do słoika i postaw na półce, a w Twojej szafie będzie pachniało niczym na łące.

Zapach do szafy
Autor: Shutterstock

Domowy zapach to szafy. Zrobisz go w kilka minut, a będzie pachnieć tygodniami

Zapachy mogą wpływać na nasz nastrój. Udowodniono, że zmysł węchu i ładne aromaty poprawiają samopoczucie i redukują poziom stresu. Według badań przeprowadzonych przez uczelnie SWPS okazało się, że subtelny i delikatny zapach wpłyną pozytywnie na odczucia grupy badanych. Powierzone im zadanie wydawało się bardziej atrakcyjne. Olejki eteryczne i perfumy towarzyszą ludzkości od tysięcy lat. Zawsze kojarzyły się z one z wysokim statusem społecznym i elegancją. Perfumy to nie tylko zapachy rozpylane na ciało oraz włosy, ale także aromaty, które możemy używać we wnętrzach. W ostatnim czasie sporą popularnością cieszą się perfumy do szaf. Sprawiają one, że wnętrze szafy oraz ubrania przyjemnie pachną. Redukują zapach stęchlizny oraz pozytywnie wpływają na komfort noszenia ciuchów. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki zapachów do szaf. Możesz także przygotować takie perfumy samodzielnie. Naturalny zapach do szaf może okazać się mniej drażniący i potencjalnie mniej uczulający.

Przygotowanie naturalnego zapachu do szaf jest banalnie proste. Wystarczy, że przygotujesz szklany słoik (może też być miska lub inny szklany pojemnik) i wsypiesz tam sporą ilość sody oczyszczonej. Następnie weź swój ulubiony olejek eteryczny i wlej kilka kropli do sody oczyszczonej. Świetnie w tym celu sprawdzi się olejek różany lub lawendowy. Nie tylko przyjemnie i subtelnie będzie pachnieć, ale ukoi również nerwy i poprawi samopoczucie. Aby zapach był jeszcze przyjemniejszy możesz do słoika włożyć świeże liście laurowe (ochronią także ubrania przed molami) lub listki szałwii. Tak przygotowany słoik wstaw niezakręcony do szafy. Olejki eteryczne zmieszane z sodą oczyszczoną będą stopniowo uwalniały świeży i delikatny zapach. Aromat będzie wyczuwalny nie tylko w szafie, ale także na ubraniach.

Przeczytaj także:
Do piątku kobiety będą ustawiać się w kolejkach w Biedronce niczym po gofry w U…
Dlaczego zapachy wywołują wspomnienia? Marta Siembab
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAPACHY
perfumowanie ubrań
ZAPACH DO SZAFY
zapach do domu