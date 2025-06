Latem wkładam gałązki do szafy. Ubrania pachną jak łąka. Sposób na naturalne perfumowanie ubrań bez lawendy

Tej tajemnicy o nawożeniu surfinii nie zdradzi Ci żaden ogrodnik. Zalej wodą i podlej surfinie, a kwiaty utrzymają się do później jesieni. Nawóz do surfinii na wzmocnienie

Co zrobić, żeby ubrania, które długo leżą w szafie ładnie pachniały? Zapewne zdarzyło Ci się wyjąć z szuflady bluzkę lub sweter, które nieprzyjemnie pachnie szafą, mimo że są czyste. Powodem, tego specyficznego fetoru najczęściej jest wilgoć i zastój powietrza. Kiedy ubrania są ułożone obok siebie, powietrze nie może krążyć wokół tkaniny, przez co ubrania zaczynają śmierdzieć stęchlizną. Jeśli to możliwe, wieszaj ubrania, zamiast je składać i układać w stosy, aby między każdymi rzeczami było więcej miejsca. Pamiętaj też, aby co jakiś czas dokładnie wysprzątać miejsce, w którym przechowujesz ubrania. Spryskaj wewnętrzne części szafy wodą zmieszaną z octem w proporcjach 1:1, a następnie wytrzyj do sucha. Możesz także użyć sody oczyszczonej, która świetnie radzi sobie również z pochłanianiem nieprzyjemnych zapachów. Dodaj kilka łyżek do słoika i ustaw na półce. Użyj także naturalnego odświeżacza.

Zapach do szafy pachnący łąką

Najprostszym sposobem poradzenia sobie z nieprzyjemnym zapachem ubrań jest gotowy odświeżacz. Jednak chemiczne środki nie są najlepszym, najzdrowszym i najtańszym rozwiązaniem. Do naturalnego perfumowania ubrań warto wykorzystać gałązki rumianku. Roślina, która rośnie na łąkach, sprawdzi się jako odświeżacz powietrza. Dodatkowo jej intensywny zapach doskonale zadziała jako środek odstraszający mole. Gałązki rumianku wymieniamy raz w tygodniu. Druga metoda polega na stworzeniu woreczków materiałowych, w których znajduje się aromatyczna roślina. Gałązki mogą być całe lub połamane i owinięte kolorową wstążką. Worki umieszczamy w pobliżu ubrań wiszących w szafie. Jeśli chcemy jeszcze wzmocnić zapach, możemy przygotować domowy odświeżacz. Wystarczy wycisnąć odrobinę soku z cytryny i zmieszać dwiema kroplami olejku rumiankowego. Mieszankę przelewamy do atomizera i delikatnie spryskujemy ubrania. Delikatny ziołowy zapach jest idealny na lato.

Kiedy zbierać rumianek?

Najlepsza pora na zbieranie rumianku to słoneczne popołudnie. Kwiaty rozkwitają od wiosny do późnego lata. Ważne, by zrywać je w miejscach z dala od rolniczych upraw i ruchu ulicznego. Najlepsza będzie podmiejska łąka. Rumianek można pomylić z innymi kwiatami, dlatego dla pewności warto rozetrzeć kwiat w dłoniach. Tego zapachu nie da się pomylić.

ZOBACZ TEŻ: Sąsiadka pracująca w Biedronce mówi, że te perfumy w promocji wyprzedają się jak świeże bułeczki. Zapach romansu i otulających męskich ramion za jedyne 13 zł. Polki już dziś pobiegną na promocję Biedronki