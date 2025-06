Sąsiadka pracująca w Biedronce mówi, że te perfumy w promocji wyprzedają się jak świeże bułeczki. Zapach romansu i otulających męskich ramion za jedyne 13 zł. Polki już dziś pobiegną na promocję Biedronki

Promocje w Biedronce. Perfumy pachnące bergamotką oraz pomarańczą za 13 zł

Pięknie zapachy kojarzą się z elegancją oraz luksusem. Przez setki lat olejki eteryczne zarezerwowane były dla elit. Pierwsze perfumy produkowane były przez domy mody i nierzadko kosztowały fortunę. Pierwsze nowoczesne perfumy powstały w 1370 roku na Węgrzech na zlecenie królowej Elżbiety. Była to węgierska woda na bazie rozmarynu oraz lawendy, która z miejsca podbiła całą Europę. W czasach współczesnych perfumy są uzupełnieniem ubioru i mają podkreślać osobowość. Co ważne, zapachy już nie są takie drogie i już za kilkanaście złotych możemy kupić eleganckie i trwałe kompozycje. Marka Be Beauty to linia stworzona specjalnie dla sieci sklepów Biedronka. Za produkcję zapachów odpowiadają różne firmy, co ma gwarantować różnorodność zapachów. Be Beauty cechuje się pięknymi aromatami w przystępnych cenach. Polki bardzo lubią ich produkty. Są one bowiem jakościowe i kosztują mało. W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki na miłośniczki eleganckich i uwodzicielskich zapachów czeka wyjątkowa promocja. Kupując dwa wybrane flakony zapachów Be Beauty lub Lucca Cipriano za każdy zapłacisz 12,99 zł. W sumie wychodzi aż 70 proc. taniej za drugi flakon.

Szczególnie warta polecanie jest woda perfumowana dla kobiet Be Beauty Sweet Destiny. To bardzo kobiecy i efektowny zapach. Uwodzi delikatnością, która jednak jest wyczuwalna na skórze przez wiele godzin. Ta kwiatowo-owocowa kompozycja to podkreślenie romantyzmu oraz ulotności każdej z chwil. Nuty głowy zachwycają połączeniem bergamotki z kwiatem pomarańczy. W nutach serca wyczuwalny jest zmysłowy jaśmin oraz tuberoza, które nadają kompozycji romantycznego charakteru. Na koniec, w bazie uwodzi wanilia, białe piżmo oraz drzewo cedrowe. Takie połączenie nadaje zapachowi głębi oraz elegancji. Użytkowniczki tego zapachu podkreślając, że jest on świetnym zamiennikiem My Way Giorgio Armani. To zapach idealny dla romantyczek, które lubią delikatne i bardzo kobiece kompozycje zapachowe.

