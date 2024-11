Perfumy dopasowane do osobowości. Ten zapach zniewoli Twoje zmysły

Jedna z najbardziej ekskluzywnych marek z wyjątkową kolekcją do makijażu już dostępna w Sephorze. To połączenie luksusu oraz wysokiej jakości kosmetyków

Perfumy dopasowane do charakteru. Jaki zapach pasuje do Twojej osobowości?

W zależności od Twoich cech charakteru inne perfumy będą Ci pasować. Pamiętaj, że perfumy to bardzo osobisty dodatek, który ma nam się kojarzyć się daną osobą i przywoływać wspomnienia z nią związane. To właśnie zmysł węchu odpowiada za pamięć o wspomnieniach. Każdy z nas to zna, kiedy wchodzisz do kuchni, a w niej pachnie gotującym się mlekiem z miodem i od razy przypomina się dzieciństwo. Podobnie jest z perfumami, zapach, którym się spryskasz będzie Twoim bliskim kojarzył się z Tobą. Dobierz perfumy do swojej osobowości.

Perfumy dla kobiet aktywnych i lubiących sport

Aktywność fizyczna to Twoje drugie imię? Stawia na świeże zapachy kojarzące się powietrzem, morską bryzą oraz naturalnym powiewem. Wybieraj perfumy lekkie i nieobciążające. Latem stawiaj na odżywcze mgiełki, a jesienią i zimą na połączenie zapachowe, które pobudzają do życia. Wśród nut zapachowych szukaj jabłka, mandarynki, porzeczki, ogórka oraz mięty i wanilii.

Perfumy dla kobiet ceniących sobie profesjonalizm i odpowiedzialność

Wybieraj perfumy, które otoczą się ciepły i przyjemnym zapachem, ale nie zdominują Twojej osobowości. Zbyt ciężkie zapachy Cię przytłoczą i będzie od nich boleć głowa. Postaw na harmonijne połączenia. Pasują do Ciebie nuty wanilii, bergamotki, kolendry, róży oraz lawendy. Swój charakter możesz podkreślić perfumami z wyczuwalnymi akcentami pieprzu oraz drzewa sandałowego.

Perfumy dla uwodzicielek

Jeżeli uwielbiasz flirtować i na co dzień jesteś pełna seksapilu i uwodzicielskiego wdzięku to powinnaś stawiać na mocne i wyraziste perfumy. Tylko one doskonale podkreślą Twoją osobowość i nie wyblakną na tle charakteru. Wybieraj zapachy ze zwierzęcymi akordami, stawiaj na piżmo, cywety, goździki oraz kardamon. Całość idealnie uzupełnia paczula, lukrecja oraz mahoń i fiołek.

Perfumy dla romantyczek

Masz delikatną i romantyczną duszę? Wybieraj zmysłowe, kwiatowe zapachy. Niech Twoje perfumy opierają się na finezyjnych połączeniach, które nie zdominują Twojej osobowości. Stawiaj na piwonię, frezję, magnolię oraz konwalię.

Perfumy, które pasują każdemu

Mugler Angel Fantasm to wyjątkowy, drzewny zapach, który świetnie sprawdzi się jesienią. Woda perfumowana dla kobiet Mugler Angel Fantasm jest jeszcze bardziej tajemnicza i dzika niż poprzednia kompozycja z galaktyki Angel. Zaprowadzi Cię do świata w którym wszystkie Twoje wyobrażenia staną się faktem oraz gdzie możesz dać upust swoim najgłębszym fantazjom. To święto kobiecości i zmysłowości, które jest fascynujące i płomienne.

Mugler Angel Fantasm to również wspaniała propozycja dla mężczyzn. Nowe, zdecydowanie męskie uzależnienie od zapachu, które przekształca kulinarne kody A*Men w uzależniającą, supersensualną wodę perfumowaną. Z A*Men Fantasm perfumiarze Louise Turner i JacquesHuclier uwalniają fantasmagoryczną moc najbardziej cielesnych męskich akordów w ciepłej i pamiętnej bursztynowo-aromatycznej, kulinarnej kompozycji zapachowej. To prezentacja kreatywności i wiedzy Muglera oraz wspaniałych składników. Eksplozja cytrusów otwiera zapach z błyskiem światła w ciemności. Esencja bergamotki wzmacnia intensywność otwarcia dzięki swoim słodkim i jasnym aspektom. Różowy pieprz dodaje chłodnej ostrości.

