L’Oréal Professionnel: HAIR SPACE Relacja z największego wydarzenia fryzjerskiego tego roku

Doda vs. Sztuczna Inteligencja – nowa kampania Dafi na TikToku!

Stwórz RED HOT LOOK z limitowaną kolekcją makijażową

9 kroków do piekniej skóry. Azjatycka pielęgnacja na jeszcze wyższym poziomie

Profesjonalizm, który przekazujemy dalej

L’Oréal Professionnel to marka tworzona dla oraz we współpracy z fryzjerami – to właśnie ich potrzeby oraz opinia są dla marki najważniejsze. Wydarzenie zostało podzielone na dwie części – pierwszą dedykowaną fryzjerom i drugą, oficjalną, skupiającą się na pokazie fryzjerskim, który był również przeznaczony dla influencerów i mediów. Warsztat w formule Look&Learn, który rozpoczął wieczór, został poprowadzony przez globalnego artystę, Marlon’a Hawkins’a. Wicemistrz świata w Style & Colour Trophy oraz finalista Creative Head „Visionary”, wprowadził gości w najnowsze trendy oraz innowacje w branży. Nieco później uczestnicy mogli wysłuchać wykładu motywacyjnego dotyczącego biznesu fryzjerskiego poprowadzonego przez Wojciecha Herrę. Marka L’Oréal Professionnel skupia się przede wszystkim na ścisłej współpracy z fryzjerami, tworząc swoje produkty i technologie w oparciu o realne, codzienne potrzeby przy wykorzystaniu przełomowych innowacji.

Innowacje na rynku beauty

Marka L’Oréal Professionnel po raz kolejny pokazała, jak ważny jest dla niej rozwój pod kątem profesjonalizmu i innowacji. Przygotowana została specjalna strefa VIP, w której zaprezentowana została najnowsza gama produktów L’Oréal Professionnel – Vitamino Color Spectrum. Seria zawiera w sobie wcześniej niewykorzystywane połączenie składników – kwas ferulowy i 2.5% kwasu cytrynowego, które wnikają głęboko w strukturę włosa zachowując wielowymiarowy kolor z dnia koloryzacji, aż do 100 dni1. Składa się z 4-etapowej pielęgnacji stworzonej we współpracy z najlepszymi profesjonalistami z branży fryzjerskiej.

Wiedza i doświadczenia

W trakcie pokazu fryzjerskiego otwierającego wieczór, swoją wiedzę i umiejętności zaprezentował nie tylko gość specjalny – Marlon Hawkins, ale i zespół Master Artystów marki L’Oréal Professionnel, w którego skład wchodzą: Jacek Rybacki, Jadwiga Bugaj, Marlena Błasik, Tomasz Stuglik, Tomasz Marut, Arkadiusz Bereś, Agnieszka Kawa, Sławomir Suder, Lokalni Artyści (Martyna Bieniek, Daniel Stolarski, Oksana Kubiliené, Renāte Košanska) oraz Piotr Hull z Młodymi Talentami (Szymon Cyndera, Alex Kubacka, Anna Mika), którym marka L’Oréal Professionnel pomaga w rozwoju. Dwie części artystyczne zostały wyreżyserowane przez Macieja Majznera, choreografa pokazów mody i była dowodem na siłę i magię sceny fryzjerskiej, która inspiruje do eksperymentowania i wyrażania siebie poprzez stylizację włosów. Jeden z aktów został zaprojektowany i wyreżyserowany przez Piotra Hulla, który przedstawił własną interpretację marki wraz z młodymi talentami.

HairSpace to niezapomniane wydarzenie, które po raz kolejny pokazało, że fryzjerstwo to nie tylko zawód, ale prawdziwa sztuka.

i Autor: materiały prasowe L’Oréal Professionnel