Promocje w Action. W tych perfumach za 14 zł zakochały się Polki (i nie tylko)

Świat zapachów to przede wszystkim świat pięknie i elegancki. Od tysięcy lat ludzie wsmarowywali olejki eteryczne w ciało, by pięknie pachnieć. Dawniej miały one zagłuszyć zapach brudu i niemycia się. Dzisiaj jednak perfumy to sposób na wyrażenie siebie i podkreślenie swojej osobowości oraz pozycji. Perfumy nie kosztują już fortuny i nawet w marketach można kupić trwałe i modne zapachy. W Action znajdziesz szeroki wybór różnego rodzaju zapachów. Od tych bardzo dziewczęcych i słodkich po te bardziej eleganckie, piżmowe. Szczególnie jeden zapach zdobył wielką popularność zarówno w Polsce, jak i w Europie. Francuski rozpisywały się o tym zapachu w mediach społecznościowy, a polska ekspedientka z Action zdradziła, że również w naszym kraju jest to jeden z najczęściej wybieranych zapachów.

Mowa o wodzie perfumowanej dla kobiet Capace Exclusive Cecily. To wyjątkowa kompozycja zapachowa, która wielu kojarzy się z luksusowymi perfumami Yves Saint Laurent Libre. Inni widzą z niej podobieństwo do kultowego Giorgio Armani Si. Propozycja z Action ma w sobie owocowe nuty, które wybrzmiewają już od samego początku. Są one delikatne, ale stanowcze. Zapach Capace Exclusive Cecily jest ciepły i niezwykle wyważony. W kolejnych etapach na skórze wyczuwalna staje się wanilia oraz mandarynka. Kompozycja ta już od samego początku zniewala kobiecością oraz uwodzicielską zmysłowością. Zapach Capace Exclusive Cecily. jest bardzo uniwersalny i nadaje się do noszenia przez cały rok. Łączy w sobie soczyste nuty letnie, z ciepłymi akordami sprawdzającymi się zimą. Propozycja z Action ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Za 100 ml tego zapachu należy zapłacić jedyne 13,45 zł. To zdecydowanie zapach, który warto przetestować.

i Autor: materiały prasowe Capace Exclusive Cecily z Action