W poniedziałek się zacznie! Polki pobiegną na promocję do Lidla! Perfumy inspirowane zapachem Dolce & Gabbana za 1 zł! Klimat włoskich wakacji przełamany orzeźwiającą nutą! Promocje w Lidlu

Perfumy w promocji Lidla. Rześki zapach inspirowany Dolce & Gabbana Light Blue za 1 zł

Pięknie perfumy dodają elegancji oraz pewności siebie. Od tysięcy lat olejki eteryczne kojarzą się ze zmysłowością oraz stylem. Każdy chce pięknie pachnieć i przyciągać spojrzenia innych. Czasy. gdy bogate i trwałe perfumy kosztowały fortunę już dawno minęły, a obecnie na rynku możesz znaleźć tanie zapachy inspirowane kultowymi kompozycjami perfumeryjnymi. Tak jest w przypadku najnowszej promocji Lidla. Tylko przez jeden dzień, 26 maja kupując dwa wybrane zapachy marek Suddenly lub Marek G. Bellini tańszy z produktów otrzymasz za 1 zł. To zdecydowanie promocja warta uwagi ponieważ w Lildu znajdziesz między innymi wodę perfumowaną Suddenly Cotton Blue EDP.

Suddenly Cotton Blue EDP to uniwersalny zapach, który kojarzy się ze świeżością i dobrą energią. Przywołuje wspomnienia wakacji i beztroskiego odpoczynku. Jest lekki i świetnie sprawdza się noszony na co dzień. Suddenly Cotton Blue EDP inspirowany jest kultowym zapachem Dolce & Gabbana Light Blue, który w sklepach kosztuje nawet blisko 400 zł. Suddenly Cotton Blue EDP z promocji Lidla to wariacja rześkości, świeżości i czystości. Zapach ten orzeźwią i dodaje energii. Jak wskazuje tiktokerka przystanekurodapl Suddenly Cotton Blue EDP kojarzy się w włoskimi wakacjami. Kompozycja ta zachwyca czystymi nutami, które mają przypominać świeżość czyste pościeli. Wywołuje skojarzenia z mydłem oraz hotelową czystością. Jest bardzo subtelny i onieśmielający. Idealny dla miłośników rześkich i energetycznych zapachów. W nutach głowy odnajdziesz sycylijskie cytryny oraz cydr. Bazę zapachu stanowi romantyczna biała róża i bambus, z kolei bazą zapachu jest cedr, piżmo oraz elegancka ambra. Suddenly Cotton Blue EDP to moment wytchnienia i prostoty w porównaniu do popularnych, arabskich perfum. Suddenly Cotton Blue EDP dedykowany jest dla kobiet, ale użytkownicy wskazują, że to bardzo uniwersalny zapach. Ponowie lubiący rześkie i lekkie kompozycje z powodzeniem mogą go nosić.

i Autor: materiały prasowe Perfumy z Lidla - Suddenly