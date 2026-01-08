Nowy rok otwiera gorąca premiera kosmetyczna! Oczyszcza pory i nadaje skórze świeżości

Dlaczego pory się zatykają?

Głównym winowajcą jest nadmierne wydzielanie sebum, czyli naturalnego oleju produkowanego przez skórę. Kiedy sebum miesza się z martwymi komórkami naskórka, brudem, resztkami makijażu i zanieczyszczeniami środowiskowymi, tworzy się zator w porze. Dodatkowo, czynniki takie jak genetyka, hormony, dieta i niewłaściwa pielęgnacja mogą przyczyniać się do problemów z porami.

Podstawy pielęgnacji cery z problematycznymi porami

Dokładne oczyszczanie: To podstawa. Myj twarz dwa razy dziennie (rano i wieczorem) delikatnym żelem lub pianką, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ale nie narusza naturalnej bariery ochronnej skóry. Szukaj produktów zawierających kwas salicylowy (BHA), który wnika w głąb porów i rozpuszcza zalegające w nich sebum.

Delikatne złuszczanie: Regularne usuwanie martwych komórek naskórka zapobiega ich gromadzeniu się i zatykaniu porów. Stosuj peelingi enzymatyczne lub chemiczne (np. z kwasami AHA/BHA) 1-2 razy w tygodniu. Unikaj agresywnych peelingów mechanicznych, które mogą podrażnić skórę i stymulować produkcję sebum.

Nawilżanie: Nawet cera tłusta i problematyczna potrzebuje nawilżenia. Wybieraj lekkie, niekomedogenne kremy lub żele, które nie zapychają porów. Dobrze nawilżona skóra jest zdrowsza i lepiej funkcjonuje.

Ochrona przeciwsłoneczna: Promieniowanie UV może uszkadzać skórę, prowadząc do zwiększonej produkcji sebum i rozszerzania porów. Stosuj krem z filtrem SPF każdego dnia, niezależnie od pogody.

Demakijaż: Nigdy nie idź spać z makijażem! Dokładne usunięcie makijażu przed snem to absolutna podstawa w walce o czyste pory.

Maski – sprzymierzeńcy w walce o czyste pory

Maski to intensywna kuracja, która może znacząco poprawić kondycję skóry i pomóc w oczyszczaniu porów. Stosuj je 1-2 razy w tygodniu.

Zatkane pory, niedoskonałości? Pożegnaj się z nimi na dobre z DEGUNKER od Benefit Cosmetics, maską oczyszczającą zatkane pory!

Co jest w niej wyjątkowego?

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE FORMUŁA - Zasadowe pH pomaga przygotować pory do łatwiejszego oczyszczania

ODKRĘCANE NARZĘDZIE DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ - Przekręć, aby wydobyć formułę i zainstaluj ponownie, aby oczyścić pory i zaskórniki.

ODŻYWCZY SKŁAD – glinka kaolinowa, olej z nasion śliwki, beta-glukan

POZBĄDŹ SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ!

Odkręć narzędzie do usuwania zanieczyszczeń i aplikuj formułę na czystą, lekko wilgotną skórę.

Ponownie zainstaluj narzędzie i lekko naciskając, przesuwaj po skórze.

Odczekaj 15-30 minut, a następnie spłucz.

Opłucz skórę i narzędzie.

Dwustopniowy system ukierunkowany na pozbycie się niedoskonałości. Zasadowe pH zmiękcza najbardziej oporne zanieczyszczenia, dzięki czemu łatwo można się ich pozbyć!

i Autor: Benefit Cosmetics/ Materiały prasowe

