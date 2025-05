Polki pobiegną do Biedronki. W promocji oryginalne, arabskie perfumy za 40 zł. Dubajskie zapachy od uznanego domu perfumeryjnego. Tylko do soboty! Tak pachnie lato w krainie baśni

Arabskie perfumy w promocji Biedronki. Zmysłowe i bogate zapachy za 40 zł

Polki pokochały arabskie zapachy. Perfumy ze Bliskiego Wschodu w robię furorę w kraju na Wisłą. Największą popularnością cieszą się zapachy marki Lattafa, które możesz zgarnąć w promocji w Rossmannie lub Notino. Jednak arabskie perfumy to nie tylko Lattafa. Tylko przez 4 dni w promocji Biedronki znalazły się kompozycje zapachowe marki Ard Al Zaafaran. To jeden z najstarszych domów perfumeryjnych. Założony został w 1985 roku i cały czas oferuje nowe kompozycje zapachowe. Ard Al Zaafaran ma swoją siedzibę w Dubaju, ale ich zapachy łączą w sobie arabskie wibracje z nowoczesnymi aromatami. Perfumy Ard Al Zaafaran są nie tylko bogate i trwałe, ale również przystępne cenowo.

Tylko od czwartku do soboty w promocji Biedronki znalazły się te wyjątkowe kompozycje Ard Al Zaafaran. Za każdy flakon należy zapłacić 39,99 zł. Możesz wybierać z kilku dostępnych wersji zapachowych. Miłośniczki słodkich i bardzo kobiecych zapachów z pewnością zainteresują się wodą perfumowaną Ard Al Zaafaran Yara. To nietuzinkowy zapach, który uwodzi od pierwszych chwil. Kojarzy się z luksusem oraz pięknem orientu. W nutach głowy wyczuwalna jest orchidea, heliotrop oraz tangeryna. Zmysłowe połączenie w nutach serca tworzy akord gourmand, a także owoce tropikalne. Zapach ten kończą finezyjne aromaty wanilii, piżma oraz drzewa sandałowego. To słodki zastrzyk elegancji oraz luksusu. Jest bardzo kobiecy i uwodzicielski.

W promocji Biedronki znajdziesz także zapach Ard al Zaafaran, Oud Romancea. To z kolei jest propozycja pełna owocowego brzmienia oraz drzewnych nut. Jest to bardzo elegancki i uniwersalny zapach. Nuty głowy stanowią w nim bergamotka, mandarynka oraz czarna porzeczka. Sercem tej kompozycji jest cynamon, jaśmin i nuty przyprawowe. Wykończenie i bazę tego zmysłowego zapachu stanowi bursztyn, kadzidło, oud, paczula oraz drzewo sandałowe. To świetny zapach dla odważnych i pewnych siebie kobiet, które od zapachów oczekują oryginalności i świeżości.

i Autor: materiały prasowe Perfumy z Biedronki

