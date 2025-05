Owocowe perfumy – wiosenna świeżość w każdej kropli

Bo są jak wiosna zamknięta w butelce: świeże, lekkie i pełne pozytywnej energii w najczystszej formie! Soczyste nuty budzą zmysły i przywołują wspomnienia beztroskich chwil, słonecznych poranków i orzeźwiających łyków letniej lemoniady. Grejpfrut, mandarynka czy bergamotka dodają energii i poprawiają nastrój już od pierwszego psiknięcia. Malina, brzoskwinia i gruszka wnoszą słodycz i miękkość, a kremowe akcenty nadają całości kobiecego uroku. To zapachy idealne na każdą okazję – od spacerów, przez spotkania z rodziną czy przyjaciółmi, aż po te codzienne chwile, w których każda Mama potrzebuje chwili dla siebie i przypomnienia, że zasługuje na to, co najpiękniejsze.

Jak wybrać owocowy zapach dla Mamy?

Dobierając zapach, warto kierować się nie tylko jego nutami, ale i stylem życia osoby, której chcemy go podarować. Perfumy to coś więcej niż tylko aromat – to emocje, wspomnienia i styl. Wybierając zapach dla Mamy, pomyśl o tym, jaka jest:

Romantyczna i ciepła? Sięgnij po słodkie owocowe nuty, takie jak malina, brzoskwinia, gruszka.

Pełna energii i zawsze w ruchu? Postaw na orzeźwiające cytrusy, m.in. mandarynkę, grejpfrut i bergamotkę.

Elegancka i ponadczasowa? Idealne będą dla Niej kompozycje owocowo-kwiatowe lub owocowo-drzewne.

3 owocowe zapachy Made in Lab, które warto poznać:

Made in Lab 121

Inspiracja: Victoria’s Secret Bombshell

Rześka i słodka mieszanka owoców i kwiatów. Soczyste nuty mandarynki, ananasa i truskawki przeplatają się z piwonią i jaśminem, tworząc idealną kompozycję na słoneczne dni. Dla kobiety z werwą i energią, która nie boi się wyzwań.

Made in Lab 162

Inspiracja: Givenchy Irresistible

Nuty gruszki, róży, irysa i drzewa cedrowego tworzą elegancki, ale lekki zapach, który zachwyca subtelną słodyczą i wyrafinowaną kobiecością. To aromat, który w wyjątkowy sposób łączy elegancję, zmysłowość i subtelność z niezależnością nowoczesnej kobiety.

Made in Lab 68

Inspiracja: YSL Mon Paris

Tutaj dominuje malina, która łączy się z białymi kwiatami i wanilią. To zapach intensywny, ale jednocześnie bardzo kobiecy, idealny na wyjątkowe chwile. Owocowo-szyprowe nuty przenoszą do Paryża, miasta miłości. Sprawdzą się dla wrażliwej kobiety, która nie boi się wyrażać swoich uczuć i emocji. Z perfumami nr 68 magia Paryża będzie Twoim towarzyszem zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem.

Aby zapach był z Mamą przez cały dzień, doradź jej by:

⚱💨 aplikowała perfumy na nawilżoną skórę,

⚱💨 spryskiwała punkty tętna (nadgarstki, szyja, zgięcia łokci),

⚱💨 nie rozcierała perfum od razu po aplikacji – pozwól mu się rozwijać naturalnie,

⚱💨 spryskała włosy lub ubrania, by zapach utrzymywał się dłużej.

Dzień Mamy z Made in Lab – zapachy w promocyjnych cenach!

Podaruj Mamie chwilę wytchnienia i odrobinę wiosennej radości zamkniętą w eleganckim flakonie. Perfumy Made in Lab to więcej niż zapach – to codzienna przyjemność, na którą możesz sobie pozwolić i którą możesz nosić blisko siebie. Od 19 maja przez dwa tygodnie w sieci Biedronka klasyczne zapachy w dużej pojemności – idealne na prezent – będzie można nabyć w promocyjnej cenie. Dodatkowo we wspomnianej sieci sklepów w ramach akcji in-n-out pojawi się także edycja limitowana wybranych perfum Made in Lab w formie poręcznych flakoników do torebki (50 ml). Wyszukujcie zapachów damskich, męskich oraz unisex w nowej odsłonie!

W maju liczy się zapach momentów – tych najcieplejszych i najbliższych. Perfumy Made in Lab pozostaną z Twoją Mamą każdego dnia, dodając Jej pewności siebie i odrobiny przyjemności, na którą zawsze zasługuje. Każda chwila może być odrobiną luksusu… za naprawdę przystępną cenę.

Bo Dzień Mamy to tylko jeden dzień w kalendarzu, ale miłość do niej trwa przez cały rok.