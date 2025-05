Róż do policzków na lato 2025. Płynna formuła, która sprawia, że skórya wygląda promiennie i młodo

Odkryj pięknie zarumienioną skórę z kolorem, który wydaje się poruszać wraz ze światłem. LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE zapewnia kolor policzkom przy jednoczesnym efekcie stapiania się ze skórą. Trwały do 12 godzin, nowy róż w płynie jest dostępny do zakupu w wybranych perfumeriach Douglas i na douglas.pl, a także w butiku Armani beauty w Westfield Mokotów w Warszawie.

Formuła wyłapująca światło

Stworzony z wykorzystaniem pereł, LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE tworzy perłowe wykończenie, które wydaje się poruszać wraz ze światłem, przywołując na myśl tkaniny z jedwabnej organzy. Dzięki wysokiemu połyskowi formuła LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE współgra ze światłem, pięknie rozświetlając skórę. Dzięki stapiającej się ze skórą, zmysłowej konsystencji, zapewnia wyjątkowo łatwy do rozcierania i budowania kolor, a to wszystko w połączeniu z 12-godzinną trwałością*. LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE można nakładać warstwami i mieszać, tworząc efekty, od lekkiego woalu perłowego koloru po bardziej żywy, wyrazisty. Unikalna konsystencja tintu do policzków, zainspirowana formułami kolorów do ust Giorgio Armani, rozciąga się w ultracienką warstwę na skórze, nie naruszając wcześniej nałożonego makijażu.

Cztery szykowne odcienie, w których można zabłysnąć Odkryj cztery odcienie LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE, które nadają skórze promienny, perłowy rumieniec:

42S – sunlit sienna – połyskujący róż

50S – starlit peach – promienna brzoskiwnia

53S – cosmic pink – żywy, chłodny róż

62S – magnetic mauve – głęboki fioletowy róż

Kampania pełna blasku

Twarzą nowej kampanii LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE jest Sadie Sink. Aktorka i globalna ambasadorka zapachów i makijażu Giorgio Armani prezentuje promienne odcienie różu w odcieniu 42S, sunlit sienna. Odtwórz makijaż Sadie Sink:

Twarz: Rozpocznij od nałożenia bazy rozświetlającej LUMINOUS SILK HYDRATING PRIMER, aby uzyskać idealne wykończenie makijażu. Następnie zaaplikuj podkład LUMINOUS SILK FOUNDATION w odcieniu 3, aby uzyskać promienne, nieskazitelne wykończenie, i zatuszuj wszelkie niedoskonałości korektorem LUMINOUS SILK CONCEALER w odcieniu 3. Nałóż LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE w odcieniu 42S, sunlit sienna, na policzki i skronie, aby uzyskać wyrazisty rumieniec z perłowym blaskiem. Na koniec nałóż puder LUMINOUS SILK GLOW FUSION POWDER w odcieniu 3, aby otrzymać nieskazitelne wykończenie.

Oczy: Nałóż EYE TINT w trzech odcieniach różu i złota - 44S, 27S i 45S, co pozwoli stworzyć efekt ombré, który współgra z policzkami. Użyj tusz do rzęs VERTIGO LIFT w kolorze czarnym, który płynnie wydłuża rzęsy.

Usta: Nałóż błyszczyk PRISMA GLASS w odcieniu 5, berry beam, by podkreślić usta błyszczącym różem.