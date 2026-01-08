Legendarny podkład w nowej formule! Ikona od maestro Giorgio Armani w odświeżonej odsłonie

Od momentu premiery LUMINOUS SILK na nowo zdefiniował sztukę makijażu, rozświetlając skórę naturalnym blaskiem. Jest to podkład, którego nie może zabraknąć w zestawie każdego wizażysty, a profesjonaliści i entuzjaści makijażu nieustannie sięgają po niego, aby uzyskać promienne, perfekcyjne wykończenie skóry.

Uwielbiany zarówno przez wizażystów, jak i miłośników piękna, podkład LUMINOUS SILK rozprowadza się jak marzenie i doskonale podkreśla naturalne piękno, nie maskując go. Świetliste, naturalne wykończenie i wszechstronność tego podkładu sprawiły, że stał się on niezbędnym elementem każdej kosmetyczki - Hiromi Ueda, Armani Beauty Global Make-Up Artist.

Obecnie podkład LUMINOUS SILK jest jeszcze lepszy niż kiedykolwiek. Infuzja składników pielęgnacyjnych, takich jak gliceryna, niacynamid i ekstrakt z kwiatów, wzbogaca podkład, który poprawia koloryt skóry i rozświetla cerę, jednocześnie widocznie ujędrniając skórę w miarę upływu czasu. Rozszerzona gama obejmuje teraz 30 świetliste odcienie, dzięki czemu jest bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek wcześniej.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Z okazji odświeżenia/udoskonalenia LUMINOUS SILK FOUNDATION, Armani beauty wprowadza nowy LUMINOUS SILK ILLUMINATING PRIMER, który tworzy idealną bazę, aby jeszcze bardziej wzmocnić charakterystyczny blask LUMINOUS SILK FOUNDATION.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

Kultowa formuła udoskonalona

Formuła wzbogacona została o wyselekcjonowaną mieszankę składników pielęgnacyjnych, w tym glicerynę, która wspiera 24-godzinne nawilżenie1 oraz niacynamid. Dla poprawy świetlistości i jędrności skóry zastosowano natomiast potężny duet śródziemnomorskich ekstraktów kwiatowych: ekstrakt z lilii śródziemnomorskiej dodaje blasku, a ekstrakt z białego łubinu wspiera ujędrnienie. Wszystkie te składniki aktywne pomagają poprawić koloryt i teksturę skóry już po 14 dniach stosowania.2

Tymczasem sercem jedwabistego, trwałego i dopasowującego się do skóry podkładu LUMINOUS SILK jest technologia Liquid Silk. Pozwala ona rozpraszać światło, gdy jest ono załamywane przez skórę, zapewniając promienny wygląd i lekki, jednolity efekt. Rezultatem jest przypominający skórę, średnio kryjący podkład, który zapewnia 24-godzinny naturalny blask oraz świeżość i komfort noszenia, a jednocześnie wyrównuje koloryt skóry dzięki efektowi ujednolicenia.

Konsumenci to zauważają. W testach 92,5% stwierdziło, że formuła zapewnia 24-godzinny blask2, podczas gdy 100% stwierdziło 24-godzinny komfort noszenia2, a 95% stwierdziło, że produkt sprawił, że ich skóra wyglądała jedwabiście2.

Nową erę podkładów LUMINOUS SILK definiuje również rozszerzona gama nasyconych odcieni o większej intensywności i tonacji, w tym niektóre oparte na nowej technologii precyzyjnego pigmentowania. Nowe pigmenty ultramaryny i zieleni zostały wprowadzone do formuły, aby stworzyć odcienie, które oferują jeszcze lepsze dopasowanie kolorów. Z jednej strony pigmenty ultramaryny zostały włączone, aby idealnie uzupełniać ciemne odcienie skóry, bez ziemistego efektu. Z drugiej strony zielone pigmenty zostały zmieszane ze średnimi, neutralnymi i ciepłymi odcieniami, aby rozświetlić oliwkowe odcienie skóry, zapewniając promienny efekt bez matowienia.

Podkład LUMINOUS SILK ma teraz 24 odcienie w formatach 30 ml oraz 5 odcieni w formacie 18 ml. Najbardziej lubiane kolory pozostają przy swoich oryginalnych numerach, a dodatkowe odcienie tworzą szansę na jeszcze lepsze dopasowanie. Testy konsumenckie wykazały, że 98% osób1, które wypróbowały podkład, zgodziło się, że dobrze dopasowuje się do ich karnacji.

Włącz światło - nowa kampania

Przedstawiamy nową, promienną kampanię, która pokazuje, jak LUMINOUS SILK FOUNDATION zanurza skórę w niezwykle korzystnym świetle. Kampania z udziałem globalnych ambasadorek makijażu Giorgio Armani, Sydney Sweeney i Madisin Rian, utrzymana w świetlistych odcieniach nude, oddaje jedwabisty efekt LUMINOUS SILK FOUNDATION na cerze.

Elegancki design, nowe wyrafinowanie

Elegancki design, który przywołuje zwiększony blask LUMINOUS SILK - nowa smukła butelka jest wykonana z przezroczystego szkła i dopełniona efektowną, kontrastującą czarną nakrętką. Eleganckim akcentem jest srebrny monogram Giorgio Armani na styku butelki i nakrętki.

Idealne płótno - LUMINOUS SILK ILLUMINATING PRIMER

Aby jeszcze bardziej podkreślić nieskazitelny blask Luminous Silk, nowy LUMINOUS SILK ILLUMINATING PRIMER tworzy idealną bazę.

Formuła żelu na bazie świeżej wody zawiera składniki pielęgnacyjne, w tym LHA (beta-lipohydroksykwasy) i nawilżający kwas hialuronowy, dzięki czemu skóra jest wygładzona i nawilżona przez 24 godziny1. Może być stosowany przed podkładem, aby przygotować skórę lub zmieszany z podkładem LUMINOUS SILK, aby uzyskać efekt zroszonej poświaty.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

HIROMI UEDA

Wywiad z prawą ręką Giorgio Armaniego na pokazach mody

Dlaczego podkład LUMINOUS SILK jest produktem stale wybieranym przez wizażystów od momentu wprowadzenia na rynek w 2000 roku? Co sprawia, że się wyróżnia?

Od momentu wprowadzenia na rynek w 2000 roku podkład Luminous Silk stał się niezastąpionym produktem dla wizażystów za sprawą swoich wyjątkowych właściwości. Jego lekka konsystencja, możliwość stopniowego nakładania i promienne, naturalne wykończenie sprawiają, że jest niezwykle wszechstronny, niezależnie od tego, czy pracuję na wybiegu, czerwonym dywanie, czy wykonuję codzienną rutynę makijażową. Poprawia cerę, nie maskując jej, a po 25 latach jego formuła została udoskonalona, aby spełniać potrzeby wszystkich odcieni i typów skóry.

To naprawdę niesamowity, kultowy podkład. Pozwala uzyskać nieskazitelne wykończenie, ale nie sprawia, że makijaż wygląda na ciężki. Jest piękny. Jest tak wszechstronny, że mogę go mieszać z korektorem, aby uzyskać wspaniały efekt z odrobiną blasku. Czasami mieszam go również z produktami do pielęgnacji skóry, aby uzyskać efekt naturalnej, nawilżającej bazy pod makijaż lub nakładam więcej niż jedną warstwę, aby uzyskać bardziej nieskazitelne wykończenie — co preferuję podczas wydarzeń z czerwonym dywanem i jasnym oświetleniem.

Podkład Luminous Silk w nowej wersji został wzbogacony o składniki pielęgnujące skórę, a odcienie są teraz ulepszone i bardziej zbliżone do naturalnego koloru skóry. Z punktu widzenia wizażysty, jak zmienił się ten produkt, a co pozostało niezmienione?

Nowy podkład Luminous Silk bazuje na wszystkim, co uczyniło go kultowym, nadal zapewniając nieskazitelne, rozświetlające wykończenie, które wygląda jak prawdziwa skóra. Dzięki nowoczesnej technologii został on wzbogacony o składniki pielęgnacyjne i oferuje ulepszone, naturalnie dopasowane odcienie. Nie tylko poprawia cerę, ale także pomaga z czasem poprawić strukturę i kondycję skóry, zachowując jednocześnie sprawdzoną skuteczność, na której ja i wielu innych wizażystów polegamy od lat. Jest to w zasadzie ulepszona wersja produktu, który wszyscy tak bardzo kochamy, bez utraty jego podstawowych cech, które uczyniły go tak sławnym.

Dlaczego miłośnicy podkład Luminous Silk będą nadal go uwielbiać?

Wszyscy miłośnicy LSF będą nadal go uwielbiać, ponieważ zapewnia naturalne, promienne wykończenie, które podkreśla urodę, nie maskując jej. Dzięki lekkiemu, modułowemu kryciu i ulepszonym właściwościom pielęgnacyjnym dostosowuje się do każdego odcienia skóry i stylu życia. W Internecie można znaleźć wiele filmów, w których miłośnicy podkładu Luminous Silk i wizażyści szczegółowo wyjaśniają, dlaczego jest to ich ulubiony produkt zarówno na co dzień, jak i na ważne okazje. I to się nie zmieni, a teraz jest jeszcze więcej powodów, aby go pokochać!

Czy masz jakieś szczególne wspomnienia związane z tym produktem z konkretnej sesji zdjęciowej lub pokazu mody, nad którym pracowałaś?

Na początku mojej kariery pracowałam przy pokazie mody, podczas którego główny wizażysta używał podkładu Luminous Silk na niektórych modelkach. Od razu zachwyciło mnie jego nieskazitelne, promienne wykończenie. Po pokazie od razu poszłam kupić swój pierwszy podkład Luminous Silk. Od tamtej pory jestem jego wielką fanką i pozostaje on nieodzownym elementem mojego zestawu do makijażu.

W jaki sposób podkład Luminous Silk dostosowuje się do tak szybko zmieniającego się świata kosmetycznego?

W dzisiejszych czasach trendy w dziedzinie urody zmieniają się bardzo szybko! W ciągu ostatnich lat odeszliśmy od bardzo ciężkich i kryjących podkładów. Kiedy w 2000 roku pojawił się podkład Luminous Silk, promienne podkłady zapewniające naturalny blask nie były jeszcze popularne, więc produkt ten był pionierski pod względem składu. Ludzie mówili o nim i postrzegali go jako coś naprawdę innowacyjnego.

Ostatnio, zarówno na wybiegach, jak i w kampaniach reklamowych, coraz większą popularnością cieszy się świeża, promienna cera. Obecnie preferowane są lekkie podkłady, które wyglądają jak naturalna skóra i zapewniają efekt blasku bijącego z wnętrza, dlatego podkład Luminous Silk cieszy się coraz większą popularnością nawet poza kuferkami wizażystów.

Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że podkład Luminous Silk pozostaje niezmienny, ale z czasem ewoluował. Utrzymał swoją pozycję lidera, poszerzając gamę odcieni i nieustannie dostosowując się do szerokiej gamy odcieni i typów skóry. Obecnie jest on częścią rodziny Luminous Silk, która obejmuje korektory, płynne rozświetlacze, bazy pod makijaż i płynne róże do policzków, oferując nieograniczone możliwości tworzenia różnych efektów końcowych. Dzięki temu zarówno wizażyści, jak i entuzjaści urody mogą za każdym razem uzyskać efekt idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Jaka jest idealna rutyna, aby uzyskać charakterystyczny blask Armaniego?

Dla mnie idealna rutyna pozwalająca uzyskać charakterystyczny blask Armani zaczyna się od solidnej pielęgnacji skóry, która przygotowuje ją i odżywia. Następnie używam nowego LUMINOUS SILK ILLUMINATING PRIMER, aby jeszcze lepiej przygotować skórę, a później nakładam jaśniejszy odcień na wysokie partie twarzy, aby rozjaśnić i unieść ją. Następnie nakładam podkład Luminous Silk, który zapewnia promienne, naturalne wykończenie z możliwością budowania krycia, podkreślając naturalne piękno. Aby dodać wymiarowości i blasku, używam LUMINOUS SILK CONCEALER i FLUID SHEER GLOW ENHANCER w strategicznych miejscach dla rozjaśnienia i skorygowania, tworząc efekt świetlistości. To połączenie produktów do pielęgnacji skóry i makijażu zapewnia naturalny blask i nieskazitelną cerę, które są synonimem charakterystycznego wyglądu Armaniego i które tak bardzo kocham.

Czy mogłabyś podzielić się trzema sekretnymi wskazówkami jako wizażystka, jak stosować podkład Luminous Silk, aby uzyskać jak najlepszy, długotrwały efekt rozświetlenia?

Zacznij od odpowiednio przygotowanej skóry. Oczyść, nawilż i dobrze przygotuj skórę, aby uzyskać gładką, wilgotną bazę. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla pięknego przylegania podkładu i jego trwałości przez cały dzień.

Nałóż podkład cienkimi warstwami, które można aplikować jedna na drugą. Zamiast jednej grubej warstwy, nakładanie warstw pozwala uzyskać naturalne, promienne wykończenie, które nie tworzy grudek i nie blaknie. Użyj wilgotnej gąbki kosmetycznej lub pędzla, aby je jednolicie rozetrzeć.