W poniedziałek ostatnia taka okazja w Rossmannie. W promocji świeże perfumy na lato za 39 zł. Lekkie i kobiece dodadzą witalności. Perfumy damskie w Rossmann

W promocji w Rossmannie perfumy damskie na lato za 39 zł

Latem, kiedy dni są cieplejsze i słoneczne, zdecydowanie chętniej wybieramy lżejsze, świeże zapachy. Dlatego też wiele kobiet odstawia cięższe perfumy, których używały zimą gdzieś głęboko do szafki, a szuka odświeżających perfum na lato. Owocowe nuty przełamane kwiatowymi aromatami dodają energii i lekkości. I właśnie takie są kultowe perfumy damskie na lato, które znalazły się w promocji Rossmanna. Letni zapach znanej marki Mexx ma teraz znacznie niższą cenę - za flakonik 15 ml zapłacimy 39,99 zł zamiast 59,99 zł. Mexx Whenever Wherever For Her to idealny wybór dla pań, które poszukują energetycznego i świeżego zapachu na lato, a do tego nie chcą wydawać kilkuset złotych na drogie perfumy.

Perfumy z Rossmanna Mexx. Jak pachną?

Perfumy z Rossmanna Mexx Whenever Wherever dla kobiet są idealnym wyborem na lato. To subtelnie kwiatowo-owocowy zapach stworzony specjalnie dla kobiet, które pragną poczuć się lekko i beztrosko w każdej sytuacji. Woda toaletowa Mexx otwiera się nutami głowy, składającymi się z soczystej pomarańczy i świeżej gruszki, które wprowadzają do kompozycji energetyczny powiew radości. Serce zapachu tworzy romantyczny bukiet z delikatnego jaśminu i fiołka, nadając mu kobiecej lekkości. Bazowe nuty drzewa cedrowego, wanilii i piżma wzbogacają całość o ciepło i zmysłowość.

Ulubiony zapach kobiet na lato. Lekki i kobiecy doda witalności

Polki nie kryją zachwytu nad perfumami Mexx. Wiele kobiet jest zgodnych co do tego, że ten zapach jest wprost idealny na lato i kojarzy się z urlopem. Lekka, nieco cytrusowa i kobieca woń doda sił witalnych nawet w najbardziej upalny dzień.

"Śliczny zapach i długo się utrzymuje."

"Fajny, świeży. Kojarzy mi się z urlopem."

"Ładny i orzeźwiający zapach"

"To kolejne perfumy firmy Mexx, które mnie zachwyciły. Idealnie nadają się na wiosnę, lato i upalne dni."

- piszą w opiniach o Mexx Whenever Wherever for Her.

Autor: Rossmann Woda toaletowa Mexx w promocji Rossmanna