Zamiast ciętych kwiatów na prezent wybierz te rośliny. Będą cieszyć oko przez lata

Rośliny doniczkowe to świetna alternatywa dla nietrwałych, ciętych kwiatów.

Taki prezent sprawdzi się przy niemal każdej okazji i dla każdej osoby.

Sprawdź zestawienie gatunków, które okażą się strzałem w dziesiątkę.

Gdy zbliża się ważna uroczystość – urodziny, imieniny czy jubileusz – powraca standardowy problem. Co sprezentować komuś, kto pozornie nie potrzebuje kolejnych gadżetów? Sztampowe rozwiązania w postaci słodyczy, zestawów kosmetyków czy kubków nie robią na nikim wrażenia. Z kolei cięte kwiaty są piękne, lecz nietrwałe. Świetnym i nieszablonowym rozwiązaniem okazuje się roślina doniczkowa. Pełni funkcję ozdobną, stanowi żywą pamiątkę, a jej rozwój można podziwiać całymi latami. Co ważne, nie trzeba posiadać rozległej wiedzy ogrodniczej, by dobrać gatunek niewymagający skomplikowanej opieki.

Rośliny doniczkowe na prezent. Te gatunki sprawdzą się najlepiej

Kluczem do sukcesu jest dopasowanie podarunku do charakteru i nawyków solenizanta. Inaczej obdarujemy pasjonata domowej dżungli, a inaczej osobę, której zdarza się zapominać o podlewaniu. Przedstawiamy zestawienie roślin, które sprawdzą się w roli prezentu na różnorodne okazje.

Skrzydłokwiat - stylowy i prosty w uprawie

To roślina, która doskonale odnajdzie się w każdej przestrzeni, od surowych, nowoczesnych loftów po tradycyjnie urządzone domy. Zachwyca głęboką zielenią liści, kontrastującą z delikatnymi, jasnymi kwiatami.

Niewątpliwym atutem skrzydłokwiatu są jego niewielkie wymagania. Najlepiej rośnie w półcieniu lub świetle rozproszonym. Wymaga regularnego, lecz umiarkowanego podlewania – gleba powinna być stale delikatnie wilgotna.

Dzięki temu skrzydłokwiat jest idealną propozycją dla tych, którzy cenią zieleń w otoczeniu, ale nie mają czasu ani chęci na codzienne, żmudne zabiegi pielęgnacyjne.

Zamiokulkas - idealny dla zapracowanych i zapominalskich

Szukasz rośliny dla kogoś, kto chronicznie zapomina o podlewaniu? Zamiokulkas to strzał w dziesiątkę.

To gatunek wręcz żelazny, doskonale znoszący nawet dłuższe okresy suszy. Jego największą ozdobą są mięsiste, błyszczące liście, które wyglądają zjawiskowo przez cały rok.

Zamiokulkas doskonale wpisuje się w nowoczesne, oszczędne wnętrza. Wystarczy umieścić go w eleganckiej, gładkiej osłonce, by stworzyć minimalistyczną i niewymagającą ozdobę.

Storczyk - elegancki prezent, który przyciąga wzrok

To absolutny pewniak w świecie prezentów. Storczyki od lat nie schodzą z list najpopularniejszych roślin i nic nie zapowiada zmian w tym trendzie. Egzemplarz w pełni kwitnienia prezentuje się zjawiskowo, dlatego idealnie nadaje się na prezent z okazji ważnych rocznic czy jubileuszy.

Asortyment kwiaciarni i marketów jest ogromny. Znajdziemy okazy śnieżnobiałe, pudroworóżowe, a także te o intensywnych, wręcz nasyconych odcieniach fioletu. Przed zakupem koniecznie trzeba jednak obejrzeć roślinę, sprawdzając stan liści, systemu korzeniowego i ilości nierozwiniętych pąków.

Jeśli brakuje nam wiedzy o preferencjach estetycznych jubilata, najbezpieczniej postawić na odmiany o białych kwiatach. Są one niezwykle szykowne, dyskretne i wpasują się w charakter niemal każdego pomieszczenia.

Anturium - wyrazista ozdoba dla poszukujących mocnych akcentów

Subtelne barwy nie każdemu przypadną do gustu. Osoby lubujące się w zdecydowanych akcentach z pewnością ucieszą się z anturium.

Gatunek ten przyciąga wzrok dużymi, sercowatymi liśćmi i niezwykle oryginalnymi kwiatostanami. Największą popularnością cieszą się te w kolorze krwistej czerwieni, choć w sprzedaży dostępne są również inne warianty kolorystyczne.

Anturium preferuje ciepłe, jasne (ale osłonięte od ostrego słońca) stanowiska i wymaga podwyższonej wilgotności powietrza. Oznacza to, że jest nieco bardziej absorbujące w uprawie niż chociażby zamiokulkas, jednak unikalny wygląd z nawiązką rekompensuje ten wysiłek.

Kaktusy i sukulenty - uroczy drobiazg, który sprawi radość

Okazałe rozmiary nie są warunkiem udanego prezentu. Miniaturowy kaktus czy sukulent to doskonały pomysł na niezobowiązujący, symboliczny podarunek.

Te urocze rośliny nie sprawiają problemów z miejscem i wykazują ogromną tolerancję na braki wody. Odpowiednio dobrana, designerska doniczka sprawi, że nawet najmniejszy okaz nabierze charakteru i będzie stanowić przemyślany upominek.

To także doskonałe rozwiązanie dla osób dysponujących ograniczoną przestrzenią życiową. Wielka palma czy rozłożysta monstera po prostu nie zmieszczą się w kawalerce.

Na co zwrócić uwagę, kupując roślinę doniczkową?

Zanim udamy się do sklepu ogrodniczego, warto przeprowadzić małe śledztwo. Należy upewnić się, że jubilat w ogóle lubi otaczać się roślinnością. Przydatna będzie również wiedza na temat posiadanej już przez niego kolekcji, by nie dublować gatunków.

Kluczowe są także warunki panujące w mieszkaniu obdarowywanego. Ciemne pomieszczenia wykluczają zakup gatunków światłolubnych, podczas gdy jasne i słoneczne pokoje dają znacznie większe pole do popisu. Przedstawione propozycje to uniwersalne typy, które zadowolą każdego pasjonata domowej zieleni.

Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni

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