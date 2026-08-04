Zrób to teraz z hortensjami, aby potem nie płakać nad wysuszonymi badylami. Sąsiedzi aż wytrzeszczają oczy, że moje hortensje pozostają zielone i gęste, podczas gdy ich marnieją od słońca

Hortensje fatalnie znoszą upały i palące słońce, co zagraża ich bujnemu kwitnieniu; kluczowe jest maksymalne nawodnienie i ściółkowanie.

Aby je uratować, konieczne jest również zapewnienie cienia i wstrzymanie nawożenia, by uchronić krzewy przed szybkim brązowieniem i utratą kwiatów.

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Zrób to teraz z hortensjami, a je uratujesz. Jak zabezpieczyć krzewy podczas upałów?

Hortensje źle znoszą wysokie temperatury oraz palące słońce. Już sama łacińska nazwa hortensji, czyli hydrangea oznacza naczynie na wodę. Krzew ten potrzebuje zatem dużo wody i regularnego podlewania. Kluczem do bujnego kwitnienia hortensji jest kwaśne, żyzne i przepuszczalne podłoże, które zatrzymuje wilgoć. Upały znacząco zaburzają takie warunki i sprawiają, że hortensje zaczynają marnieć. Letnie upały niszczą krzewy, nawet w szczycie kwitnienia. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć rośliny. Ma to wpływ nie tyko na tegoroczne kwitnienie, ale także na kolejny sezon.

W czasie upałów należy zabezpieczyć hortensje na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim należy zadbać o maksymalne nawodnienie podłoża. Gdy żar leje się z nieba podlewaj hortensje często. Rób to, gdy słońce jest nisko, czyli wczesnym rankiem lub wieczorem. Bardzo dobrym pomysłem jest ściółkowanie, czyli rozsypanie wokół korzenie warstwy organicznej. Może to być torf, wiórki, czy nawet mieszanka rozdrobnionych gałęzi i skoszonej trawy. Tak przygotowane podłoże zatrzymuje wodę w glebie i sprawiaj, że dłużej jest ona wilgotna. Dzięki temu hortensje lepiej zniosą najbardziej upalne dni. Przesuszone hortensje szybko brązowieją, zaczynają gubić liście, a także wstrzymują procesy kwitnienia.

Ważne jest również to, by w czasie największego gorąca wstrzymać się z nawożeniem. Krzew kumuluje wtedy energię i skupia się na przetrwaniu. Zbyt intensywne dostarczanie składników odżywczych może zaburzyć ten proces.

Rozstaw to wokół hortensji w czasie upałów

Wiele roślin ogrodniczych, w tym hortensje, potrzebuje dodatkowej ochrony przed promieniami słonecznymi. Najprościej jest rozłożyć nad krzewami siatkę z agrowłókniny albo specjalną siatkę zaciemniającą. W awaryjnych przypadkach może to być nawet zwykły parasol ogrodowy. Dzięki temu słońce nie będzie paliło liści i niszczyło kwiatostanów. Na przyszłość rozważ przesadzenie krzewów w bardziej zacienione stanowiska.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie