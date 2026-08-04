Szok! Potrącił policjantkę i uciekł! Trwa obława

Agnieszka Przystaś
Konsultacja: Agnieszka Przystaś
Radio Eska
2026-08-04 11:04

Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w poniedziałek 3 sierpnia w miejscowości Kochowo. Mężczyzna nie tylko nie zatrzymał się do kontroli prędkości, ale potrącił policjantkę. Trwają poszukiwania.

Tył srebrno-niebieskiego radiowozu z włączonymi światłami. O obławie po potrąceniu policjantki przeczytasz na SE.
Autor: AGO
  • W poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku, w miejscowości Kochowo, kierowca potrącił policjantkę podczas próby zatrzymania do kontroli prędkości, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.
  • Funkcjonariuszka nie odniosła poważniejszych obrażeń; za uciekinierem trwa obława z udziałem policji, strażaków i psa tropiącego, przeczesywane są okolice Kochowa.

Próba zatrzymania do kontroli zakończyła się dramatem!

Od poniedziałkowego wieczora (3.08.2026) poszukiwany jest mężczyzna, który w miejscowości Kochowo w powiecie słupeckim uderzył autem w policjantkę. Mundurowa próbowała zatrzymać samochód do kontroli.

Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku - relacjonuje Katarzyna Dombrowska z policji w Słupcy w rozmowie z Radiem ESKA.

Na szczęście, policjantka nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Trwa obława za mężczyzną. Mundurowych w poszukiwaniach kierowcy wspierają strażacy - do akcji zaangażowano psa tropiącego. Przeczesywane są  okolice Kochowa, lasy i pola.

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