Szok! Potrącił policjantkę i uciekł! Trwa obława

W poniedziałek, 3 sierpnia 2026 roku, w miejscowości Kochowo, kierowca potrącił policjantkę podczas próby zatrzymania do kontroli prędkości, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariuszka nie odniosła poważniejszych obrażeń; za uciekinierem trwa obława z udziałem policji, strażaków i psa tropiącego, przeczesywane są okolice Kochowa.

Próba zatrzymania do kontroli zakończyła się dramatem!

Od poniedziałkowego wieczora (3.08.2026) poszukiwany jest mężczyzna, który w miejscowości Kochowo w powiecie słupeckim uderzył autem w policjantkę. Mundurowa próbowała zatrzymać samochód do kontroli.

Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku - relacjonuje Katarzyna Dombrowska z policji w Słupcy w rozmowie z Radiem ESKA.

Na szczęście, policjantka nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Trwa obława za mężczyzną. Mundurowych w poszukiwaniach kierowcy wspierają strażacy - do akcji zaangażowano psa tropiącego. Przeczesywane są okolice Kochowa, lasy i pola.