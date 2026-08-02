W sobotę nad znaczną częścią kraju przechodzą intensywne zjawiska pogodowe. Burzom towarzyszą ulewne opady deszczu i bardzo silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Już od rana Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o zagrożeniu, wysyłając specjalne komunikaty.

Armagedon w Wielkopolsce. Ponad 100 zgłoszeń i uszkodzone budynki

Najtrudniejsza sytuacja jest Wielkopolsce, gdzie nawałnice sieją prawdziwe spustoszenie. Straż pożarna odnotowuje wiele zgłoszeń dotyczących zerwanych dachów, połamanych drzew i uszkodzonych linii energetycznych.

- Nad Wielkopolską przechodzą burze. Do godz. 17:30 wielkopolscy strażacy otrzymali ponad 100 zgłoszeń. Blisko 20 z nich dotyczyło zerwanych lub uszkodzonych dachów - najwięcej na terenie pow. pleszewskiego i krotoszyńskiego. Pozostałe zdarzenia to powalone drzewa, zerwane linie energetyczne. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenach: pow. pleszewski - 29, pow. kaliski - 15, pow. ostrowski i krotoszyńsli - 11, pow. koniński - 10

- przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Superkomórki burzowe z niszczącym wiatrem

Za tak gwałtowny przebieg pogody odpowiadają niezwykle groźne formacje burzowe, znane jako superkomórki. Łowcy burz i obserwatorzy zjawisk pogodowych ostrzegają, że niosą one ze sobą ryzyko wystąpienia niszczycielskich porywów wiatru, a nawet trąb powietrznych.

- Uwaga! W Wielkopolsce znajdują się burze superkomórkowe generujące niszczące porywy wiatru, mogące osiągać, a punktowo przekraczać 100 km/h! Możliwy jest też nawalny opad deszczu czy duży grad do 5 cm średnicy! Pojawiły się informacje o szkodach w rejonie Koźmińca. Uważajcie na trasie tych burz

- poinformowała Sieć Obserwatorów Burz.

Informacje te potwierdza Łukasz Kuliński, znany jako Wielkopolski Łowca Burz:

"Zerwane dachy i powalone drzewa po przejściu groźnej superkomórki w rejonie Koźmińca w powiecie pleszewskim! Burza ta znajduje się obecnie w okolicy Kalisza i przejdzie na północ od tego miasta. Na jej trasie niezmiennie istnieje ryzyko występowania niszczących porywów wiatru oraz wystąpienia trąby powietrznej! Burza ta przejdzie następnie przez południową część powiatu tureckiego i opuści nasze województwo. Kolejna groźna superkomórka pojawiła się na południu od Ostrowa Wielkopolskiego i wędruje w stronę miejscowości Błaszki. Tam również mogą występować bardzo silne porywy wiatru oraz istnieje ryzyko zejścia trąby powietrznej!"

Trwa walka ze skutkami nawałnic

Służby ratunkowe pracują bez przerwy, aby usunąć skutki potężnych burz. Działania koncentrują się głównie na zabezpieczaniu uszkodzonych budynków i udrażnianiu zablokowanych przez drzewa dróg.

- Działania są prowadzone na terenie gminy Dobrzyca, Gołuchów i Pleszew. Są to głównie powalone drzewa, w gminie Dobrzyca strażacy usuwają skutki zerwania dachów w miejscowości Koźminiec

- informuje KP PSP Pleszew w rozmowie z pleszew.naszemiasto.pl.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rano już informowało:

„Uwaga! Dziś i w nocy 01/02.08 burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

dolnośląskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

lubelskiego(powiaty: kraśnicki, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki i włodawski, bialski, Biała Podlaska, lubartowski, łukowski, parczewski, puławski, radzyński i rycki),

małopolskiego(powiaty: chrzanowski, krakowski, Kraków, miechowski, olkuski, oświęcimski, proszowicki i wadowicki),

mazowieckiego,

opolskiego,

podlaskiego,

pomorskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego"