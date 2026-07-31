Samochód uderzył w ciągnik! Nie żyje młody kierowca

Do tej tragedii doszło w czwartek, 30 lipca, kilkanaście minut po godzinie 22 na drodze powiatowej, w wielkopolskich Dzielicach. Jak przekazuje lokalny portal PKR24.pl, doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym.

Służby ratunkowe zadysponowano tam błyskawicznie. W akcji wzięli udział strażacy z Krotoszyna oraz ochotnicy z Rozdrażewa, a także ratownicy medyczni i funkcjonariusze policji.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. W wyniku uderzenia ciągnik zatrzymał się na jednym z pasów ruchu, natomiast samochód osobowy wypadł z drogi i ostatecznie zatrzymał się bokiem w pobliskim polu uprawnym, kilkanaście metrów od jezdni. Obok zniszczonego pojazdu znajdował się nieprzytomny kierowca z licznymi obrażeniami – przekazał mł. asp. Bartosz Górka, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, cytowany przez PKR24.pl.

Ratownicy po zabezpieczeniu terenu od razu przystąpili do ratowania poszkodowanego mężczyzny. Kiedy dotarło pogotowie, medycy przejęli poszkodowanego. Niestety, mimo wysiłków i długiej reanimacji życia kierowcy nie dało się uratować, a przybyły lekarz musiał stwierdzić zgon.

Z informacji podanych przez PKR24.pl wynika, że sprawą zajęli się teraz policjanci, którzy pod ścisłym nadzorem prokuratury, będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.