Koszmarny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyją trzy osoby, a cztery trafiły do szpitala!

Do dramatycznego wypadku doszło przed godziną 1:00 w nocy z środy na czwartek (29/30 lipca) na drodze krajowej nr 24 na wysokości miejscowości Kamionna w powiecie międzychodzkim. Jak informuje TVP Poznań, zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.

Na miejsce skierowano siedem zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcą tragedii był kierowca mercedesa.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem, 48-letni mieszkaniec Szczecina, zjechał na lewy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia czołowego z Peugeotem, którym kierował 22-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego – przekazała dziennikarzom portalu epoznan.pl asp. Justyna Rybczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

W wyniku zderzenia śmierć poniósł 22-letni kierowca peugeota oraz dwie podróżujące z nim pasażerki.

Jak dodała policjantka, 48-letni kierowca mercedesa podróżował z rodziną i był nietrzeźwy. Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Jak podaje TVP Poznań, po wypadku droga krajowa nr 24 została całkowicie zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła objazdy dla kierowców jadących od strony Poznania przez Kwilcz, Sieraków, Międzychód i Gorzyń. Służby przez wiele godzin pracowały na miejscu tragedii.