Pogoda w Poznaniu: 31 lipca - 2 sierpnia

Mieszkańcy Poznania i goście planujący spędzić w mieście najbliższy weekend powinni przygotować się na bardzo dynamiczną aurę. Prognozy zapowiadają zarówno upalny dzień, jak i nagłe załamanie pogody z intensywnymi opadami deszczu. Kluczowa okaże się sobota, która całkowicie odmieni warunki panujące od piątku.

Gorący i suchy piątek

Weekend rozpocznie się w Poznaniu letnią, niemal upalną pogodą. W piątek, 31 lipca, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 32 stopnie Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w całym okresie. Noc również będzie bardzo ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 18°C. Niebo co prawda pokryje umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie nagłą zmianę i ulewny deszcz

Sobota, 1 sierpnia, przyniesie całkowitą zmianę aury. Choć temperatura maksymalna wciąż będzie wysoka i sięgnie około 29°C, to właśnie tego dnia nad miastem pojawią się intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów jest znaczna, co może oznaczać ulewy. To będzie jedyny deszczowy dzień w trakcie całego weekendu. Temperatura w nocy pozostanie na podobnym poziomie co poprzednio, wynosząc około 18°C. Wiatr nie zmieni znacząco swojej siły.

Wyraźne ochłodzenie w niedzielę

Zakończenie weekendu, czyli niedziela 2 sierpnia, upłynie pod znakiem wyraźnego ochłodzenia, ale już bez deszczu. Tego dnia temperatura maksymalna spadnie do około 24 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalną różnicą w porównaniu z piątkiem. Znacznie chłodniejsza będzie również noc – termometry mogą pokazać zaledwie 14°C. Mimo niższej temperatury, mieszkańcy Poznania nie muszą obawiać się deszczu. Wiatr nieco osłabnie, a na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie.

Weekend w Poznaniu. Co z planami?

Taka prognoza pogody sugeruje, że plany na weekend warto dobrze przemyśleć. Piątkowa, gorąca aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu i korzystaniu z letniej pogody. Z kolei deszczowa sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spędzenie czasu w kawiarni. W niedzielę pogoda znów pozwoli na wyjście z domu, na przykład na spacer, choć warto zabrać ze sobą coś cieplejszego do ubrania, zwłaszcza jeśli planujemy zostać na zewnątrz do wieczora.

Dane pogodowe: OpenWeather