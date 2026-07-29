Polska rozgrzeje się do czerwoności! IMGW ostrzega przed ekstremalnym upałem

Przed mieszkańcami Polski kolejne dni z bardzo wysokimi temperaturami. Jak informuje PAP, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Alerty obejmą aż 15 województw i zaczną obowiązywać od czwartkowego popołudnia. Najpóźniej wygasną w piątek wieczorem.

Najłagodniejsze, pierwszego stopnia, ostrzeżenia obejmą północno-zachodnią część kraju. Dotyczą województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. W tych regionach temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 34 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywały w czwartek od godzin południowych do godz. 20.

W najbliższych dniach prognozowane są wysokie temperatury!🌡️➡ Upalne temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dzieci, seniorów oraz osób przewlekle chorych. Dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pomogą bezpiecznie przetrwać upalne dni.… pic.twitter.com/7hH954KS2l— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 29, 2026

Znacznie większy obszar kraju został objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia. Obejmują one województwa: lubelskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie, a także znaczną część województw wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz fragmenty województw dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak podaje PAP, w czwartek temperatura osiągnie tam od 31 do 34 stopni Celsjusza, a w piątek wzrośnie nawet do 36 stopni. Noce również będą bardzo ciepłe – termometry pokażą od 18 do 21 stopni.

Najwyższe, trzeciego stopnia, ostrzeżenia IMGW wydano dla znacznej części województw dolnośląskiego i lubuskiego oraz zachodnich krańców województwa wielkopolskiego. W czwartek temperatura może tam osiągnąć od 33 do 36 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadnie poniżej 19–22 stopni.

Jak przypomina PAP, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu oraz powodować szkody materialne. Z kolei alert trzeciego stopnia jest wydawany w przypadku zjawisk o bardzo dużym natężeniu, które mogą prowadzić do poważnych strat i stanowić realne zagrożenie dla życia.

Synoptycy apelują o zachowanie ostrożności. Podczas największych upałów warto ograniczyć przebywanie na słońcu, regularnie nawadniać organizm i zwrócić szczególną uwagę na dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore.