Wzmacniający nawóz do sadzonek pomidorów na grube łodygi. Wlej do doniczek, a będą odporne na choroby. Nawożenie pomidorów

Wzmacniający nawóz do sadzonek pomidorów na grube łodygi

Wyhodowanie zdrowych i silnych sadzonek pomidorów to fundament udanych zbiorów. Odpowiednia pielęgnacja na tym etapie ma ogromny wpływ na późniejszy wzrost, odporność na choroby i obfitość plonów. To właśnie już teraz trzeba zadbać o odpowiednie odżywienie rośliny i wzmocnienie jej, aby potem z łatwością znosiła zmieniające się warunki atmosferyczne i broniła się przed szkodnikami czy chorobami. W tym okresie pomidory potrzebują składników takich jak: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. Dlatego tak ważne jest regularne i dostateczne nawożenie sadzonek pomidorów, zanim wsadzimy je do ziemi w ogrodzie. Pomocne będzie przygotowanie wzmacniającego nawozu do sadzonek pomidorów samodzielnie w domu, z naturalnych składników. Dzięki niemu łodygi pomidorów staną się mocne i grube, a latem zasypią się owocami.

Wlej do doniczki, a zbierzesz obfite plony latem. Pomidory będą odporne na choroby

Domowe nawozy do sadzonek pomidorów mają wiele zalet. Są proste w przygotowaniu i często możemy wykorzystać do nich resztki jedzenia. Są też ekologiczne i bogate w wiele łatwo przyswajalnych dla roślin minerałów. Do nawożenia sadzonek można wykorzystać obierki z ziemniaków. Obierki z 4 ziemniaków wrzuć do garnka, zalej 2 litrami wody i gotuje przez 15-20 minut. Kiedy woda ostygnie preparat przecedź i wlej go do doniczki z roślinkami. taki domowy nawóz do pomidorów warto stosować co 2 tygodnie, a łodygi będą grube i mocne. Nawet po wsadzeniu do gruntu roślina będzie odporna na choroby i obficie zaowocuje.

Pielęgnacja sadzonek pomidorów przed wsadzeniem ich do gruntu

Oprócz nawożenia należy pamiętać o kilku ważnych zasadach w pielęgnacji sadzonek pomidorów. Oto one:

Idealne stanowisko dla sadzonek to południowy parapet lub doświetlanie specjalnymi lampami do roślin. Optymalna temperatura dla wzrostu sadzonek pomidorów to 20-25°C w dzień i 15-18°C w nocy. Używaj lekkiego i przepuszczalnego podłoża przeznaczonego do uprawy sadzonek. Możesz również przygotować własną mieszankę z torfu, kompostu i piasku. Pikowanie to przesadzanie sadzonek do większych doniczek, gdy mają 2-3 liście właściwe. Pikowanie pozwala na rozwój silniejszego systemu korzeniowego.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie