Najlepszy naturalny nawóz do sadzonek papryki na ostatnią chwilę. Zalej wodą i po 2 dniach podlej rośliny w doniczkach, aby latem zasypały się dorodnymi owocami

Wielkimi krokami zbliża się termin wsadzania papryki do gruntu. Zgodnie z zaleceniami ogrodników powinniśmy to zrobić w okresie od końca maja do początku czerwca, gdy zrobi się już dostatecznie ciepło i minie ryzyko występowania przymrozków. Jednak wcześniej należy odpowiednie zadbać o sadzonki papryki, aby je wzmocnić i uodpornić na przeróżne niesprzyjające warunki, z jakimi będzie musiała się mierzyć roślina wsadzona w ogrodzie. Marzec i kwiecień to tak naprawdę najlepszy i ostatni moment na dostarczenie sadzonkom papryki niezbędnych do wzrostu i bujnego owocowania składników odżywczych. W tym okresie warto zaopatrzyć rośliny w doniczkach przede wszystkim w potas, fosfor i azot, które wspierają układ korzeniowy. W końcu silna i zdrowa roślina będzie odporniejsza na zmieniające się warunki atmosferyczna, ale też różne choroby i ataki szkodników. Jednym z najlepszych nawozów do sadzonek papryki jest odżywka przygotowana na bazie skórek bananów. Bez problemu można ją przygotować samodzielnie w domu.

Zalej wodą i po 2 dniach podlej sadzonki papryki, aby latem zasypały się dorodnymi owocami

Zacznijmy od tego, że papryka ma długi okres wegetacji i jest wrażliwa na niskie temperatury. W klimacie umiarkowanym, takim jak nasz, rozpoczęcie uprawy od sadzonek daje jej przewagę i pozwala na wcześniejsze zbiory. To dlatego warto odżywiać sadzonki papryki wiosną. Z pewnością zaprocentuje to latem podczas zbiorów. Jak już wspomniałam jednym z najlepszych naturalnych nawozów do sadzonek papryki są skórki banana. Ten odpad jest bogatym źródłem potasu i fosforu, które pobudzą je do kwitnienia, a także korzystnie wpłyną na smak warzyw. Jak go przygotować? Pokrój skórkę banana na małe kawałki i włóż do litrowego słoika. Następnie zalej wrzątkiem i zakryj, a po dwóch dniach odcedź i podlej powstałym płynem paprykę w doniczkach.

Pielęgnacja sadzonek papryki

Odpowiednia pielęgnacja sadzonek papryki to klucz do sukcesu - latem krzewy zasypią się dorodnymi i słodkimi owocami. Warto pamiętać o trzech kluczowych zabiegach w pielęgnacji sadzonek:

Podlewanie: Utrzymuj podłoże stale wilgotne, ale unikaj przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni.

Nawożenie: Regularnie zasilaj sadzonki delikatnym nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym dla warzyw.

Hartowanie: Przed wysadzeniem do gruntu, stopniowo przyzwyczajaj sadzonki do warunków zewnętrznych, wystawiając je na kilka godzin dziennie na zewnątrz.