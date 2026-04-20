Mieszam to z mlekiem i podlewam sadzonki pomidorów. Dzięki temu korzenie stają się grubsze, a łodygi wytrzymałe. Wzmacniający nawóz do sadzonek pomidorów do stosowania przed wysadzeniem do gruntu

Uprawa pomidorów w rozsadzie wymaga pikowania i odpowiedniego nawożenia dla wzmocnienia sadzonek.

Domowy nawóz z mleka i sody oczyszczonej dostarcza wapnia, potasu i magnezu, wzmacniając rośliny.

Wymieszaj to z mlekiem i podlewaj pomidory w rozsadzie. Ten nawóz sprawi, że sadzonki będą bardziej wytrzymałe

Uprawa pomidorów stale zyskuje na popularności. Coraz więcej osób decyduje się na hodowlę pomidorów w przydomowych ogródkach, na działkach, a nawet w donicach na balkonach. Ogrodnicy zalecają uprawę pomidorów już od nasion. Przygotowanie sadzonek pomidorów w rozsadzie pozwala na całkowitą kontrole, od nasion po dojrzałe owoce.

Pomidory do rozsady sadzi się od marca do kwietnia. Dzięki temu sadzonki mają odpowiednio dużo czasu, aby wzrosnąć i owocować przed końcem sezonu. Pomidory w rozsadzie się pikuje. Jest to zabieg przesadzenia sadzonek do nieco większych doniczek. Wykonuje się go, gdy siewki mają po 2-3 liście. W tym czasie usuwa się również słabsze i nierokujące sadzonki. Siewki pomidorów podczas pikowania sadzi się głęboko w ziemi, aż do liści. Ma to na celu pogrubienie korzenie i wzmocnienie całego systemy łodygowego.

Sadzonki pomidorów po pikowaniu warto nawozić. Stosowanie odżywek na młode siewki nie tylko przyspiesza procesy wzrostu, ale także wzmacnia system korzeniowy i łodygowy. Nawożenie sadzonek pomidorów w rozsadzie sprawia, że potem lepiej kwitną i owocują. W tym czasie poleca się domowe odżywki. Są one proste i tanie w przygotowaniu, a dostarczają potrzebnych roślinom substancji odżywczych. W przypadku pomidorów najczęściej poleca się nawozy na bazie mleka. Jest do metoda znana już od czasów PRL-u. Krowie mleko to bogate źródło wapnia. Wzmacnia ono strukturę komórkową roślin i poprawia ich wzrost. Mleko zawiera także potas i magnez, które wspierają stymulowanie systemu korzeniowego. Aby nawóz był jeszcze bardziej skuteczny możesz dodać do niego sodę oczyszczoną. Ogranicza ona namnażanie się mikroorganizmów i wspiera poprawę kondycji oraz odporności roślin. Przygotuj 1 szklankę krowiego mleka i dodaj do niego 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Całość dokładnie wymieszaj i rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:2. Podlewaj takim nawozem sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie, aż do przesadzenia ich do gruntu.

Jak sadzić pomidory do gruntu?

Sadzenie pomidorów do gruntu to kluczowy moment w uprawie, który decyduje o sukcesie. Zazwyczaj najlepszy czas na to przypada po tak zwanych "zimnych ogrodnikach", czyli po 15 maja, kiedy ryzyko przymrozków jest już minimalne. Ważne jest, aby sadzonki były odpowiednio zahartowane. Oznacza to stopniowe przyzwyczajanie ich do warunków zewnętrznych przez około tydzień, wystawiając je na kilka godzin dziennie na zewnątrz, zaczynając od miejsc osłoniętych, a kończąc na pełnym słońcu. Przed posadzeniem pomidorów do gruntu, należy odpowiednio przygotować glebę. Pomidory najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej i lekko kwaśnej glebie o pH w granicach 5,5-6,5.

Samo sadzenie pomidorów jest stosunkowo proste. Wykopujemy dołki, które powinny być na tyle głębokie, aby zmieściła się w nich cała bryła korzeniowa sadzonki. Przed umieszczeniem sadzonki w dołku, można delikatnie usunąć dolne liście, zwłaszcza te, które miałyby znaleźć się pod powierzchnią ziemi. Sadzonki pomidorów można sadzić nieco głębiej niż rosły w doniczce, ponieważ na łodydze znajdującej się pod ziemią wytworzą się dodatkowe korzenie, co wzmocni roślinę. Po umieszczeniu sadzonki w dołku, zasypujemy ją ziemią, delikatnie ugniatamy i obficie podlewamy. Jeśli planujemy palikowanie, najlepiej zrobić to od razu po posadzeniu, aby nie uszkodzić korzeni później. Regularne podlewanie, szczególnie w początkowej fazie wzrostu, jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju roślin.

