Tak w Polsce obchodzono Boże Ciało. Procesje, kwiaty i nie tylko. Niezwykłe zdjęcia

Boże Ciało to ruchome święto, głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, obchodzone uroczystymi procesjami do czterech ołtarzy.

Narodowe Archiwum Cyfrowe prezentuje unikatowe, historyczne fotografie, które w niezwykły sposób dokumentują dawne obchody tego wyjątkowego dnia.

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Boże Ciało – czy trzeba iść do kościoła?

Boże Ciało w tym roku wypada 4 czerwca. Jest to wolny dzień od pracy, a dla katolików święto, podczas którego uczestniczyć należy w mszy. Co ważne, obecność na procesji nie zwalnia z udziału w mszy.

Boże Ciało – skąd się wzięło?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – bo taka jest pełna nazwa tego święta to również czas procesji z monstrancją do czterech ołtarzy, przygotowanych i przystrojonych kwiatami przez społeczność. Przy każdym z czterech ołtarzy odczytywany jest fragment z czterech Ewangelii.

W Polsce uroczystość została wprowadzona na synodzie w Krakowie w 1320 roku, natomiast w 1420 roku zostało wprowadzone na terenie całego kraju jako powszechna uroczystość.

Boże Ciało – jak kiedyś wyglądały procesje?

Jeśli jesteście ciekawi, jak kiedyś wyglądały uroczystości, Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia niezwykłe zdjęcia, na których zapisała się historia. Prezentujemy je w galerii zdjęć.

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