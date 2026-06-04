Tak w Polsce obchodzono Boże Ciało. Procesje, kwiaty i nie tylko. Niezwykłe zdjęcia

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-04 4:45

Boże Ciało to święto ruchome, podczas którego w większości parafii organizowane są procesje do ołtarzy, które przybiera lokalna społeczność. Dzieci sypią kwiaty, dzwonią dzwoneczkami. A jak kiedyś obchodzono Boże Ciało? Narodowe Archiwum Cyfrowe przechowuje niezwykłe ujęcia.

  • Boże Ciało to ruchome święto, głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, obchodzone uroczystymi procesjami do czterech ołtarzy.
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe prezentuje unikatowe, historyczne fotografie, które w niezwykły sposób dokumentują dawne obchody tego wyjątkowego dnia.
  • Przekonaj się, jak wyglądały procesje sprzed lat i zobacz, które elementy tradycji przetrwały do dziś – kliknij i przenieś się w czasie!

Boże Ciało – czy trzeba iść do kościoła?

Boże Ciało w tym roku wypada 4 czerwca. Jest to wolny dzień od pracy, a dla katolików święto, podczas którego uczestniczyć należy w mszy. Co ważne, obecność na procesji nie zwalnia z udziału w mszy.

Boże Ciało – skąd się wzięło?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – bo taka jest pełna nazwa tego święta to również czas procesji z monstrancją do czterech ołtarzy, przygotowanych i przystrojonych kwiatami przez społeczność. Przy każdym z czterech ołtarzy odczytywany jest fragment z czterech Ewangelii.

W Polsce uroczystość została wprowadzona  na synodzie w Krakowie w 1320 roku, natomiast w 1420 roku zostało wprowadzone na terenie całego kraju jako powszechna uroczystość.

Boże Ciało – jak kiedyś wyglądały procesje?

Jeśli jesteście ciekawi, jak kiedyś wyglądały uroczystości, Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępnia niezwykłe zdjęcia, na których zapisała się historia. Prezentujemy je w galerii zdjęć.

Tak kiedyś w Polsce obchodzono Boże Ciało [GALERIA]
Galeria zdjęć 11
Staropolska tradycja przystrajania wsi na Boże Ciało
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BOŻE CIAŁO