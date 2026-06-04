Bronisław Komorowski świętuje urodziny! Niemal całe życie miał jedną wielką pasję

Były prezydent Bronisław Komorowski podkreśla swoje głębokie i życiowe związki z harcerstwem, które ukształtowało jego charakter i, jak sam mówi, "jak już się zostało harcerzem, to na całe życie".

Harcerstwo odegrało kluczową rolę w jego życiu osobistym, ponieważ to właśnie w ruchu harcerskim poznał swoją przyszłą małżonkę, Annę Komorowską, podczas rajdu w Puszczy Kampinoskiej w 1970 roku.

Zarówno Bronisław, jak i Anna Komorowscy, akcentują edukacyjną i społeczną rolę harcerstwa, postrzegając je jako pracę nad sobą i dla innych, uczącą współdziałania, dyscypliny i kształtującą zdolność do kierowania ludźmi.

Bronisław Komorowski wielokrotnie podkreślał swoje głębokie związki z ruchem harcerskim. Jego historia splata się z losami Związku Harcerstwa Polskiego, co znalazło odzwierciedlenie w jego wypowiedziach podczas zlotu ZHP w Krakowie w 2010 roku. To właśnie harcerstwo ukształtowało nie tylko jego charakter, ale także odegrało kluczową rolę w jego życiu osobistym, w tym w poznaniu przyszłej małżonki. Były prezydent wielokrotnie podkreślał, że harcerzem jest się całe życie. Jego zaangażowanie w ruch harcerski wykraczało poza symboliczne gesty; nawet jako żonaty mężczyzna kontynuował harcerskie tradycje, podróżując autostopem po Polsce w pełnym umundurowaniu, z plecakiem i getrami.

Miłość znaleziona dzięki harcerstwu

Harcerstwo było również miejscem, gdzie Bronisław Komorowski poznał swoją przyszłą małżonkę, Annę. Spotkanie to miało miejsce w 1970 roku, podczas rajdu w Puszczy Kampinoskiej.

- To było niedaleko stąd nad jeziorem Nawionek. Był tam obóz naszego szczepu. To była jedna z najmilszych chwil z czasów harcerskich - wspominał.

Choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ich relacja rozwinęła się z czasem. Anna Komorowska z humorem opowiadała o początkach znajomości.

- Właściwie to zanim poznałam męża, poznałam jego buty. Pożyczył turystyczne obuwie koledze. Były niesamowite… Potem dopiero zwróciłam uwagę na prawdziwego właściciela. Przekonałam się, że jest interesujący, szarmancki, odpowiedzialny i ma ciekawe pomysły - opowiadała była pierwsza dama.

Komorowscy o harcerstwie

Zarówno Bronisław, jak i Anna Komorowscy, wielokrotnie podkreślali edukacyjną i społeczną rolę harcerstwa. Prezydent uważał, że jest to "praca nad sobą i dla innych", której celem jest uczynienie świata "chociaż trochę lepszym". Miał również świadomość specyfiki życia obozowego.

- Mam absolutną świadomość, że są rzeczy przyjemniejsze na obozach harcerskich niż goszczenie oficjeli. Sami z żoną byliśmy instruktorami i wiemy, jak to czasami dezorganizowało dzień - mówił.

Prezydent Komorowski akcentował również rolę harcerzy w budowaniu wspólnoty, twierdząc, że w "sposób naturalny" są oni predestynowani do "łączenia świata". Podkreślał uniwersalność idei skautingu.

- Idea skautingu oparta jest na braterstwie. Nie należy obrażać się, że jest wielość organizacji, jestem bowiem pewien, że są one oparte o wspólny mianownik ideałów harcerskich oraz metod wychowawczych - stwierdził.

Anna Komorowska z kolei wskazywała na aspekt kształtowania charakteru i relacji międzyludzkich, mówiąc, że harcerstwo dało jej wiarę, iż można pokonać w życiu różne trudności.

- Harcerstwo także wiąże ludzi, daje przyjaźnie - takie sprawdzone, nie kawiarniano-kinowe - oceniła.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Bronisław Komorowski:

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