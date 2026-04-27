Katastrofa kolejowa. Co najmniej trzy osoby zginęły w zderzeniu pociągów!

Do katastrofy doszło przed godz. 21:00 czasu lokalnego, w pobliżu stacji East Bekasi - ruchliwego węzła komunikacyjnego w aglomeracji Dżakarty. W zdarzeniu brał udział pociąg podmiejski oraz pociąg Argo Bromo Anggrek, który zmierzał z Dżakarty do Surabai na Jawie Wschodniej. Skutki zderzenia są dramatyczne, a doniesienia z miejsca wypadku mówią o pasażerach uwięzionych w zmiażdżonych wagonach.

Na miejsce tragedii natychmiast przybyły służby ratunkowe. - Ewakuowano dwadzieścia dziewięć osób, trzy zginęły. Proces ewakuacji jest w toku - przekazał cytowany przez portal Jakata Global wiceprzewodniczący Izby Reprezentantów, Sufmi Dasco Ahmad. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może wzrosnąć, gdyż akcja ratunkowa wciąż trwa, a ratownicy starają się dotrzeć do wszystkich poszkodowanych.

Dramatyczne sceny

Pierwsze nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych, ukazywały skalę zniszczeń. Szczególnie poważnie uszkodzony został jeden z wagonów pociągu podmiejskiego, a dokładnie część przeznaczona wyłącznie dla kobiet. To właśnie tam uwięzionych było wiele osób, które dawały znaki, błagając o pomoc.

Państwowy operator kolejowy Kereta Api Indonesia natychmiast rozpoczął prace ewakuacyjne, współpracując z policją i innymi służbami. - Na razie KAI i policja kontynuują ewakuację i udzielają pomocy ofiarom na miejscu zdarzenia - poinformował Franoto Wibowo, kierownik ds. public relations w biurze KAI w Dżakarcie.

Akcja ratunkowa jest niezwykle trudna. Poważnie uszkodzone wagony i ograniczony dostęp do miejsca katastrofy zmusiły ratowników do przecinania skręconego metalu, aby uwolnić uwięzionych pasażerów. Dodatkowo, ze względów bezpieczeństwa, tymczasowo wyłączono napowietrzne zasilanie elektryczne na linii Cibitung–East Bekasi.

Poszkodowani w szpitalach, ruch kolejowy wstrzymany

Ranni pasażerowie zostali przetransportowani do pobliskich szpitali. Wiele z poszkodowanych to kobiety, które wracały z pracy do domów, a niektóre z nich doznały poważnych złamań.

Przyczyna kolizji jest obecnie intensywnie badana. Operator KAI wyraził ubolewanie z powodu incydentu, podkreślając, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wszystkim pasażerom oraz załodze, a także ścisła współpraca z władzami w celu opanowania skutków zdarzenia. Ruch kolejowy na trasie Bekasi–Cikarang pozostaje utrudniony, dopóki władze nie zakończą ewakuacji, usunięcia zniszczeń i przywrócenia normalnego funkcjonowania linii.