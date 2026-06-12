Miesiąc po ślubie doszło do tragedii. Adam i Tomasz zmarli w odstępie trzech dni

Miesiąc po ślubie zmarli w odstępie trzech dni. Adam Hencek i Tomas Feuller zostali pochowani razem

"A young couple in their 20s died just days apart and a month after tying the knot in Ireland. The community in Tipperary, Ireland, is mourning the sudden deaths of Adam Hencek and Tomas Feuller. Adam, 23, died unexpectedly at their home on Tuesday last week, according to a… pic.twitter.com/inlBWbNIVE— MadCityTech (@MadCityTech) June 11, 2026

Małżeństwo Adama Henceka i Tomasa Feullera trwało zaledwie cztery tygodnie. Ich wspólna historia, która dopiero nabierała tempa, zakończyła się bardzo szybko. Młodzi mężczyźni odeszli jeden po drugim i spoczęli we wspólnym grobie. 23-letni Adam Hencek odszedł nagle 2 czerwca w ich wspólnym mieszkaniu w Irlandii, a zaledwie trzy dni później, 5 czerwca, ten sam los spotkał jego męża, 25-letniego Tomasa Feullera.

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Aby sfinansować pochówek obu mężczyzn, rodzina uruchomiła zbiórkę funduszy w sieci. Inicjatorką tego przedsięwzięcia została Mirka Kohutovičová, ciocia Adama. Napisała, że zbiera pieniądze na opłacenie kremacji i ceremonii pogrzebowej swojego siostrzeńca oraz jego męża, licząc na każde wsparcie w tym trudnym momencie. Odzew przerósł najśmielsze oczekiwania, bo wyznaczoną kwotę zgromadzono w zaledwie jeden dzień, gromadząc łącznie przeszło 12 tysięcy euro. Bliscy nie kryli swojej ogromnej wdzięczności wobec darczyńców.

Adam Hencek i Tomas Feuller pochodzili ze Słowacji. Na stałe mieszkali w Irlandii

Chociaż obaj panowie pochodzili ze Słowacji, swoje miejsce na Ziemi znaleźli w irlandzkim hrabstwie Tipperary, w miejscowości Carrick-on-Suir.

We wtorek zorganizowano pożegnanie w domu pogrzebowym w Clonmel. Potem zmarli zostali przewiezieni do krematorium w Cork, gdzie w gronie najbliższych dokonano kremacji. Wieść o ich nagłym odejściu wywołała lawinę komentarzy w internecie. Tomas został opisany przez znajomą jako „najjaśniejsze światło”, a była uczennica Adama wspominała jego dobroć i niezwykły talent muzyczny jako nauczyciela gry na pianinie. Znajomi nie potrafili uwierzyć w ich śmierć, wspominając wielką radość z życia, jaką ta dwójka w sobie miała. Wciąż nie ma żadnych oficjalnych doniesień, które tłumaczyłyby, dlaczego para straciła życie tak nieoczekiwanie i niemal jednocześnie.