Ogolił się na łyso i oddał medal IO u Łatwoganga. Nie do wiary, co stało się później

Charytatywna akcja na rzecz fundacji Cancer Fighters zgromadziła już ponad 250 milionów złotych.

Ta kwota jeszcze wzrośnie, gdy ruszą przygotowane aukcje, wśród których znajdzie się m.in. srebrny medal IO 2026 zdobyty przez Władimira Semirunnija.

Reprezentant Polski w łyżwiarstwie szybkim wziął udział w akcji Łatwoganga, a teraz z dumą opowiada o ogólnonarodowej mobilizacji Polaków.

Władimir Semirunnij wsparł Łatwoganga i Cancer Fighters. "Nie wiedziałem, że taki będzie oddźwięk"

W lutym był jednym z bohaterów Polski, gdy na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczył srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim. Minęły dwa miesiące, a Władimir Semirunnij znów znalazł się na ustach kibiców - tym razem za sprawą wielkiego serca. W środku nocy z soboty na niedzielę pojawił się na charytatywnym streamie u Łatwoganga, aby wesprzeć akcję na rzecz dzieci walczących z nowotworem. Bez zawahania ogolił się na łyso, ale przede wszystkim przekazał na licytację srebrny medal olimpijski wywalczony w Mediolanie!

Charytatywne aukcje mają dopiero ruszyć, już po zakończeniu historycznego streama, podczas którego zgromadzono ponad 250 mln złotych, co stanowi absolutny rekord internetu. Zatem ta kwota jeszcze wzrośnie, także za sprawą Semirunnija, który przyznał w rozmowie z Interią, że we wszystko zaangażowała go dziewczyna - Klaudia. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania wszystkich zaangażowanych!

Super było dołączyć do tak dobrego dzieła. Powiem szczerze, że do mnie napisało wiadomości więcej ludzi niż po igrzyskach. Naprawdę! Bardzo dużo ludzi zwróciło się do mnie. Nie wiedziałem, że taki będzie oddźwięk, a ja po prostu chciałem pomóc, dając coś od siebie - zdradził panczenista.

Nowa charakterystyczna fryzura również przekłada się na dodatkową popularność.

- Gdy wczoraj, oczywiście bez włosów z ogoloną głową, poszedłem na kolację, to ludzie jeszcze bardziej mnie rozpoznali. Dzisiaj jeszcze tylko pojadę do przyjaciela, żeby mnie równiej dogolił (śmiech) - przyznał Semirunnij.