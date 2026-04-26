Władimir Semirunnij rozwalił system! O 3 w nocy przyszedł na transmisję do Łatwoganga i zachwycił całą Polskę

Przemysław Ofiara
2026-04-26 11:09

Srebrny medal z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 trafi na aukcję charytatywną. Panczenista Władimir Semirunnij, reprezentujący Polskę, ogłosił swoją decyzję w środku nocy na transmisji na żywo u popularnego streamera "Łatwogang". Dochód ze sprzedaży krążka w całości wesprze fundację Cancer Fighters.

Władimir Semirunnij na streamie Łatwoganga

i

Autor: Alex Marcinowski/Super Express, YouTube
  • W nocy z 25 na 26 kwietnia, około godziny 3:30, panczenista Władimir Semirunnij, wicemistrz olimpijski z Mediolanu-Cortiny 2026, wszedł na stream "Łatwogang" i wystawił na licytację swój srebrny medal olimpijski.
  • Dochód ze sprzedaży medalu w całości wesprze fundację Cancer Fighters, pomagającą dzieciom i dorosłym w walce z rakiem.
  • Sportowiec, w ramach wsparcia akcji, ogolił także głowę na zero, nawiązując do żartu o zepsutej maszynce do golenia na streamie.
  • Akcja "Łatwogang" to 9-dniowy stream charytatywny, który zebrał ponad 96 milionów złotych, a jego celem jest 100 milionów.

To była scena, której nikt się nie spodziewał. W nocy z 25 na 26 kwietnia, około godziny 3:30, na trwającej od wielu dni transmisji charytatywnej "Łatwogang" pojawił się gość specjalny. Był nim Władimir Semirunnij, wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. Sportowiec zaskoczył wszystkich, gdy w pewnym momencie wyjął swój najcenniejszy sportowy skarb.

Srebrny medal olimpijski na licytacji. "Polska dała mi rękę"

- Może ostatnio oglądaliście te problemy z zondacrypto i za dużo pieniędzy nie mam, ale chciałbym oddać jedną część od siebie na licytację, a mianowicie swój medal olimpijski. Polska dała rękę mnie, teraz ja chciałbym podziękować i dać coś od siebie - powiedział 23-letni łyżwiarz, pokazując do kamery srebrny krążek.

Gest sportowca wywołał ogromne poruszenie wśród widzów i samego prowadzącego. To jednak nie był koniec, bo Semirunnij, słysząc, że na streamie zepsuła się maszynka do golenia, przyniósł własną i w ramach wsparcia akcji ogolił głowę na zero.

- Widziałem, że złamała się u was maszynka do golenia, więc wziąłem swoją. Przez 13 lat chodziłem na zero, teraz trzeba do tego wrócić - śmiał się.

9-dniowy stream dla Cancer Fighters bije rekordy

Akcja, w której wziął udział panczenista, to prawdziwy fenomen. Streamer "Łatwogang" podjął wyzwanie słuchania jednej piosenki bez przerwy przez ponad dziewięć dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom i dorosłym w walce z rakiem. W momencie pojawienia się Semirunnija licznik zbiórki przekroczył już 97 milionów złotych, a celem jest 100 milionów. W akcję włączyło się wiele gwiazd, m.in. Robert Lewandowski czy Julia Wieniawa. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.

Władimir Semirunnij to urodzony w 2003 roku zawodnik, który od 2024 roku reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego największym sukcesem jest srebro olimpijskie na dystansie 10 000 metrów, które zdobył na igrzyskach w 2026 roku. W tym samym sezonie dołożył do kolekcji brązowy medal mistrzostw świata w wieloboju.

Galeria zdjęć 26
Pytanie 1 z 12
Kogo widzimy na zdjęciu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

