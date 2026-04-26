Władimir Semirunnij rozwalił system! O 3 w nocy przyszedł na transmisję do Łatwoganga i zachwycił całą Polskę

W nocy z 25 na 26 kwietnia, około godziny 3:30, panczenista Władimir Semirunnij, wicemistrz olimpijski z Mediolanu-Cortiny 2026, wszedł na stream "Łatwogang" i wystawił na licytację swój srebrny medal olimpijski.

Dochód ze sprzedaży medalu w całości wesprze fundację Cancer Fighters, pomagającą dzieciom i dorosłym w walce z rakiem.

Sportowiec, w ramach wsparcia akcji, ogolił także głowę na zero, nawiązując do żartu o zepsutej maszynce do golenia na streamie.

Akcja "Łatwogang" to 9-dniowy stream charytatywny, który zebrał ponad 96 milionów złotych, a jego celem jest 100 milionów.

To była scena, której nikt się nie spodziewał. W nocy z 25 na 26 kwietnia, około godziny 3:30, na trwającej od wielu dni transmisji charytatywnej "Łatwogang" pojawił się gość specjalny. Był nim Władimir Semirunnij, wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. Sportowiec zaskoczył wszystkich, gdy w pewnym momencie wyjął swój najcenniejszy sportowy skarb.

Srebrny medal olimpijski na licytacji. "Polska dała mi rękę"

- Może ostatnio oglądaliście te problemy z zondacrypto i za dużo pieniędzy nie mam, ale chciałbym oddać jedną część od siebie na licytację, a mianowicie swój medal olimpijski. Polska dała rękę mnie, teraz ja chciałbym podziękować i dać coś od siebie - powiedział 23-letni łyżwiarz, pokazując do kamery srebrny krążek.

Gest sportowca wywołał ogromne poruszenie wśród widzów i samego prowadzącego. To jednak nie był koniec, bo Semirunnij, słysząc, że na streamie zepsuła się maszynka do golenia, przyniósł własną i w ramach wsparcia akcji ogolił głowę na zero.

- Widziałem, że złamała się u was maszynka do golenia, więc wziąłem swoją. Przez 13 lat chodziłem na zero, teraz trzeba do tego wrócić - śmiał się.

9-dniowy stream dla Cancer Fighters bije rekordy

Akcja, w której wziął udział panczenista, to prawdziwy fenomen. Streamer "Łatwogang" podjął wyzwanie słuchania jednej piosenki bez przerwy przez ponad dziewięć dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom i dorosłym w walce z rakiem. W momencie pojawienia się Semirunnija licznik zbiórki przekroczył już 97 milionów złotych, a celem jest 100 milionów. W akcję włączyło się wiele gwiazd, m.in. Robert Lewandowski czy Julia Wieniawa. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.

Władimir Semirunnij to urodzony w 2003 roku zawodnik, który od 2024 roku reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Jego największym sukcesem jest srebro olimpijskie na dystansie 10 000 metrów, które zdobył na igrzyskach w 2026 roku. W tym samym sezonie dołożył do kolekcji brązowy medal mistrzostw świata w wieloboju.

