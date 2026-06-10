Polski rekordzista rusza na podbój "Zabójczej Góry"! Chce przejść do historii

Andrzej Bargiel rusza na podbój Nanga Parbat, znanej jako "Zabójcza Góra".

Czy będziemy świadkami pierwszego w historii pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do końca możliwych warunków śnieżnych?

Powrót ekspedycji, miejmy nadzieję skutecznej, planuje się na 10 lipca.

Andrzej Bargiel chce podbić Nanga Parbat. Przyświeca mu historyczny wyczyn

Nanga Parbat, nazywana „Killer Mountain”, pozostaje jedną z najbardziej wymagających i symbolicznych gór Himalajów. To właśnie tutaj historia himalaizmu zapisała jedne z najbardziej dramatycznych rozdziałów, związanych m.in. z Reinholdem i Güntherem Messnerami. Dla Bargiela projekt oznacza nie tylko sportowe wyzwanie, ale także próbę zmierzenia się z legendą góry, która od dekad budzi respekt w środowisku wysokogórskim.

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Galeria: Andrzej Bargiel zjechał na nartach z Mount Everestu

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– Nanga Parbat to góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. W tego typu projektach najważniejsza jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji i czekania na odpowiedni moment. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób – mówi Andrzej Bargiel.

W trakcie wyprawy polski skialpinista planuje poruszać się w terenie umożliwiającym wykonanie możliwie pełnego zjazdu. Ostateczny przebieg linii zostanie wyznaczony na bieżąco, po pierwszych wejściach aklimatyzacyjnych oraz ocenie aktualnych warunków.

Największym wyzwaniem ekspedycji będą nie tylko wysokość i ekstremalne zmęczenie, lecz przede wszystkim zmienne warunki śniegowe, wiatr oraz konieczność działania w bardzo krótkim oknie pogodowym. Potencjalny atak szczytowy oraz próba zjazdu planowane są na pierwszy tydzień lipca.

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Nanga Parbat może stać się symbolicznym zwieńczeniem wieloletniej historii Andrzeja Bargiela w Pakistanie. Polski skialpinista jako pierwszy człowiek w historii zjechał już na nartach z Broad Peaku (2015) oraz K2 (2018), a także z Gasherbrumów I i II. Próba na Nanga Parbat byłaby kolejnym rozdziałem tej historii.

W skład zespołu wyprawowego wchodzą:

Andrzej Bargiel – skialpinista

Janusz Gołąb – wsparcie sportowe

Dariusz Załuski – wsparcie sportowe, operator kamery

Jakub Gzela – operator drona i kamery

Basang Rinzee Sherpa – operator kamery

Bartek Pawlikowski – fotograf

Efekty wyprawy będzie można śledzić w mediach społecznościowych Andrzeja Bargiela oraz na stronie www.redbull.pl.