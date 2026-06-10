Wielkie wyzwanie Roberta Kubicy. Jego kibice czekają na to co roku

Zwycięstwo w Le Mans jest największym sukcesem sportowym krakowianina, trzeciego kierowcy na świecie, który może się pochwalić także wygranymi wyścigami zarówno w mistrzostwach świata World Endurance Championship (WEC), jak i Formuły 1, obok Hiszpana Fernando Alonso i Australijczyka Marka Webbera.

W tym roku partnerami Kubicy, podobnie jak w poprzedniej edycji WEC, są Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson. AF Corse to prywatny zespół Ferrari.

Lista zgłoszeń do 94. edycji 24-godzinnego wyścigu Le Mans jest zamknięta, na torze Circuit de la Sarthe w sobotę walkę o zwycięstwo rozpocznie w trzech klasach 186 kierowców w 62 samochodach.

W najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar wystartuje 18 kierowców, a Ferrari (dwa zespoły fabryczne i prywatny AF Corse) będzie walczyło o czwarte z rzędu zwycięstwo. W klasie Hypercar rywalizować będzie ośmiu różnych producentów, Po raz pierwszy pojawi się na starcie Genesis Magma Racing.

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Le Mans będzie trzecią rundą cyklu WEC w sezonie. Po dwóch wyścigach - na włoskiej Imoli i belgijskim torze Spa-Francorchamps - w klasyfikacji generalnej cyklu wicemistrzowie świata z poprzedniego sezonu AF Corse plasują się na 11. pozycji z dorobkiem 9 pkt. Prowadzi BMW - 35 pkt, a na szóstym i siódmym miejscu są dwa fabryczne teamy Ferrari z dorobkiem, odpowiednio, 23 i 19 pkt.

24-godzinny Le Mans to najstarszy wyścig długodystansowy na świecie, którego historia sięga 1923 roku. Rywalizacja odbywa się na Circuit de la Sarthe, którego pętla wiedzie po torze zamkniętym oraz drogach publicznych. Obecnie liczy ona 13 626 m, co czyni ją najdłuższą w całym kalendarzu FIA WEC.

Trzy lata temu polski zespół Inter Europol Competition, z Jakubem Śmiechowskim w składzie, wygrał w kategorii LMP2. Drugie miejsce wywalczył wtedy belgijski team WRT, którego kierowcą był Kubica. W tym roku w LMP2 także pojadą dwa zespoły z tego teamu.

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Natomiast dwa lata temu drugi raz z rzędu wygrała fabryczna ekipa Ferrari w składzie: Włoch Antonio Fuoco, Hiszpan Miguel Molina i Duńczyk Nicklas Nielsen. Drugie miejsce zajęła Toyota, a trzecie drugi fabryczny team Ferrari: James Calado, Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi. Ogromnego pecha miał wtedy Kubica, którego zespół AF Corse z powodu awarii układu napędowego wycofał się po 20 godzinach jazdy.

W kolejnej edycji w sezonie 2025 już żadnych większych problemów technicznych nie było, team AF Corse dysponujący bolidem Ferrari 499P, przygotowanym przez dział sportu koncernu z Maranello, był najszybszy.

Tak na przestrzeni lat zmieniał się Robert Kubica [Zdjęcia]

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Kierowca nie może jechać w trakcie całego wyścigu mniej niż sześć godzin, ale też nie może przekroczyć 14. Dodatkowo nie może przejechać więcej niż cztery godziny w trakcie sześciogodzinnego okresu mierzonego w dowolnym momencie wyścigu. Do tego czasu nie wlicza się czasu spędzonego w serwisie. Ten przepis wprowadzono po to, aby ograniczyć możliwe zmęczenie liderów teamu.

Ważna jest także kwestia temperatury wewnątrz samochodu. Jeżeli nie ma w nim klimatyzacji, a średnia temperatura w ciągu 80 minut przekracza 32 st. C, to kierowca nie może jechać dłużej niż 80 minut.

W tym roku kwalifikacje w kategorii Hypercar rozpoczną się w środę o godz. 19.30. Wyścig wystartuje w sobotę o 16.